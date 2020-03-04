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Задержан минчанин, который хотел продать 12 тысяч медицинских масок через соцсети

04 марта 2020 13:32
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Новости Беларуси. На ситуации вокруг коронавируса некоторые пытаются заработать. И порой не совсем в рамках закона. У минчанина конфисковали более 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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26-летний мужчина покупал товар в России, а в нашей стране продавал по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках. Предприимчивый минчанин задержан. Все медицинские изделия изъяты. А за незаконную предпринимательскую деятельность молодому человеку придется заплатить штраф.

Задержан минчанин, который хотел продать 12 тысяч медицинских масок через соцсети -1

Задержан минчанин, который хотел продать 12 тысяч медицинских масок через соцсети -3

# Коронавирус # происшествия # Фотофакт

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