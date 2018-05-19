Вывезти несанкционированные отходы из Зелёного Бора в Ивацевичском районе планируется к осени

Новости Беларуси. Несанкционированно размещённые отходы на территории Зелёного Бора в Ивацевичском районе будут вывезены.

По сведениям Брестского облисполкома, отходы планируется вывезти в места долговременного хранения или захоронения, определённые Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Согласно нынешнему плану, работы будут завершены к осени 2018 года. Вывозом отходов займётся компания «Белинвестторг-Сплав» с привлечением предприятий «Бреставтодор», «ДСТ-4 г.Бреста» и Ивацевичского лесхоза.

Отмечается, что будет регулярно проводится аналитический контроль качества окружающей среды в месте размещения отходов.

Зимой 2018 года обсуждалось, какие отходы перерабатываются в Беларуси.