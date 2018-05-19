Прямой эфир

Вывезти несанкционированные отходы из Зелёного Бора в Ивацевичском районе планируется к осени

19 мая 2018 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несанкционированно размещённые отходы на территории Зелёного Бора в Ивацевичском районе будут вывезены.  

По сведениям Брестского облисполкома, отходы планируется вывезти в места долговременного хранения или захоронения, определённые Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Согласно нынешнему плану, работы будут завершены к осени 2018 года. Вывозом отходов займётся компания «Белинвестторг-Сплав» с привлечением предприятий «Бреставтодор», «ДСТ-4 г.Бреста» и Ивацевичского лесхоза.  

Отмечается, что будет регулярно проводится аналитический контроль качества окружающей среды в месте размещения отходов.  

Зимой 2018 года обсуждалось, какие отходы перерабатываются в Беларуси. 

Сейчас это картон, бумага, стекло, отходы пластмасс (подробнее здесь).  

# Экология # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией
18 мая 2018 23:42

«Было очень круто!» Волонтеры и Минский аэроклуб исполнили мечту девочки с мышечной атрофией

Сотрудники кафе на проспекте Независимости спасли ушастую сову
18 мая 2018 21:24

Сотрудники кафе на проспекте Независимости спасли ушастую сову

«До последнего верили в то, что это сон»: 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир
18 мая 2018 20:16

«До последнего верили в то, что это сон»: 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир