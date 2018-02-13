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«Появилось много сложной упаковки. Её, порой, невозможно идентифицировать, чтобы понять, как перерабатывать»

13 февраля 2018 08:13
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич рассказала, какие на данный момент виды отходов могут принести пользу.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Что сейчас в Беларуси можно переработать?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Традиционные вторичные ресурсы, которые сейчас перерабатываются в республике – это картон, бумага, стекло, отходы пластмасс. Хочу сказать, что не все отходы пластмасс мы можем переработать. Сейчас появилось большое количество упаковки – она разная, комбинированная, очень сложная. И ее, порой, даже невозможно идентифицировать, чтобы понять, как именно ее перерабатывать. В республике у нас перерабатываются и изношенные шины. Может быть, многие уже слышали, осуществляется у нас переработка бытовой техники.

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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