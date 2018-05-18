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Сотрудники кафе на проспекте Независимости спасли ушастую сову

18 мая 2018 21:24
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Новости Беларуси. Работники заведения нашли птицу возле летней террасы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники кафе на проспекте Независимости спасли ушастую сову-1

Ушастая сова упала без сил – взлететь мешало поврежденное крыло. Переночевав в домашних условиях, птица оправилась от стресса. 18 мая после осмотра у ветеринара пернатого гостя выпустили на свободу. Теперь он обитает в парке Челюскинцев.

Сотрудники кафе на проспекте Независимости спасли ушастую сову-4

Валерия Карпиеня, администратор кафе:
Мы увидели, что парят вороны, они его загоняли. Он без сил грохнулся прямо между летней террасой и рестораном. Мы подбежали и оказали первую помощь.

# Необычное # общество # Валерия Карпиеня # Фотофакт

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