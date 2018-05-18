Сотрудники кафе на проспекте Независимости спасли ушастую сову

Ушастая сова упала без сил – взлететь мешало поврежденное крыло. Переночевав в домашних условиях, птица оправилась от стресса. 18 мая после осмотра у ветеринара пернатого гостя выпустили на свободу. Теперь он обитает в парке Челюскинцев.

Валерия Карпиеня, администратор кафе:

Мы увидели, что парят вороны, они его загоняли. Он без сил грохнулся прямо между летней террасой и рестораном. Мы подбежали и оказали первую помощь.