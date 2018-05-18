«До последнего верили в то, что это сон»: 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир

Новости Беларуси. 18 мая в Минске 20 семей получили ключи от бесплатных квартир. Жилье во владение им предал Мингорисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди счастливчиков – семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Многие из них многодетные, а также воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями. Счастливый день с новоселами разделил наш корреспондент Дмитрий Боярович.

Эти мгновенья семья Дайнаковых запомнит надолго. Здесь – в доме по улице Налибокской – у них появилась своя квартира. Сегодня они впервые увидели заветные квадраты.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Кстати, этот дом очень удобно расположен – буквально 5 минут до метро, под рукой магазин, а через дорогу – школа, в которую уже в сентябре пойдут дети наших героев.

Трехкомнатная квартира с отделкой: здесь уже есть и плита, и ванная. Родители размышляют: вот это – детская, здесь – разместятся сами. А выглянув из окна, наконец, понимают: их мечта сбылась.

Анастасия Дайнакова:

Огромное спасибо за такую квартиру. До последнего верили в то, что это сон. Что проснемся, и ничего не будет. Наконец-то свое. Три комнаты. Не одна, не съемная.

Ключи от похожих квартир сегодня вручили еще 19 семьям. Торжественная церемония прошла в городской ратуше. Среди новоселов – те, у кого трое и больше детей, а также воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями.

Для них собственное жилье – недосягаемая цель. Марина Анищенко не сдерживает слез.

Марина Анищенко:

Позвонили, сказали. Я не поверила. Это такая радость была! Дети радовались. У меня шесть детей.

Жилье строили под детдома семейного типа, но оно оказалось ненужным: количество сирот в Минске значительно снизилось. Поэтому с инициативой отдать квартиры нуждающимся город обратился к Президенту.

Федор Римашевский, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Глава государства поддержал предложение города, и сегодня мы имеем возможность поздравить наши многодетные семьи с новосельем. И, конечно же, хочу пожелать им счастья и добра. Чтобы в их новых домах всегда царили тепло и уют.

В Минске сейчас порядка 5000 семей, остро нуждающихся в новом жилье. Городская власть не исключает, что подобные инициативы будут продолжены.

Тем временем семья Дайнаковых уже планирует будущее, которое без такого подарка наверняка было бы не таким счастливым.