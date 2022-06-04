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Патриарх Кирилл возложил венок к монументу Победы в Минске

04 июня 2022 14:18
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Новости Беларуси. Беларусь встречает Патриарха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Святейшего приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях и учреждения Полоцкой епархии.  

Патриарх Кирилл возложил венок к монументу Победы в Минске-1

Первосвятитель возложил венок к монументу Победы в Минске. Далее Патриарх Кирилл возглавит вечернее богослужение в главном храме столицы – в Свято-Духовом кафедральном соборе. Основные торжества пройдут уже 5 июня в Полоцке, где состоится Божественная литургия в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря.  

Патриарх Кирилл возложил венок к монументу Победы в Минске-4

Торжественное богослужение возглавит Патриарх Московский и Всея Руси. Здесь будет присутствовать весь белорусский епископат, а также члены Синода Русской православной церкви. 

# Православные в Беларуси # общество # Патриарх Кирилл # Фотофакт

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