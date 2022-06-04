Патриарх Кирилл возложил венок к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. Беларусь встречает Патриарха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Святейшего приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях и учреждения Полоцкой епархии.

Первосвятитель возложил венок к монументу Победы в Минске. Далее Патриарх Кирилл возглавит вечернее богослужение в главном храме столицы – в Свято-Духовом кафедральном соборе. Основные торжества пройдут уже 5 июня в Полоцке, где состоится Божественная литургия в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря.