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Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?

04 июня 2022 14:23
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Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?-1

Масштабный проект не только делает спорт доступнее, но и еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням. Большая миссия во имя каждого из нас – белорусов.  

Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?-4

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:  
Сегодня Брестчина приняла эстафету «Вытокі», она нам перешла от Гомельской области. В славном полесском городе Столин мы решили организовать этот великолепный праздник. Потому что город славен как национальными традициями, так и традициями маленького регионального спорта, который воспитывает сильнейших спортсменов, в том числе и мировых площадок.  

Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?-7

Спортивный городок – это десятки локаций, где каждый может попробовать себя в национальных видах спорта. От ралли до тренировки с призером Олимпийских игр по боксу. Для детей организаторы создали целый квест. А в парке развернулась ремесленная ярмарка в традициях Радзивиллов – с песнями и танцами.  

Игорь Луцкий на «Вытоках» в Столине: «Этот праздник призван вернуть всё на свои места». Подробнее здесь.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Юрий Шулейко # Фотофакт

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