Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?

Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный проект не только делает спорт доступнее, но и еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням. Большая миссия во имя каждого из нас – белорусов.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Сегодня Брестчина приняла эстафету «Вытокі», она нам перешла от Гомельской области. В славном полесском городе Столин мы решили организовать этот великолепный праздник. Потому что город славен как национальными традициями, так и традициями маленького регионального спорта, который воспитывает сильнейших спортсменов, в том числе и мировых площадок.
Спортивный городок – это десятки локаций, где каждый может попробовать себя в национальных видах спорта. От ралли до тренировки с призером Олимпийских игр по боксу. Для детей организаторы создали целый квест. А в парке развернулась ремесленная ярмарка в традициях Радзивиллов – с песнями и танцами.
Игорь Луцкий на «Вытоках» в Столине: «Этот праздник призван вернуть всё на свои места». Подробнее здесь.