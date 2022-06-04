Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?

Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный проект не только делает спорт доступнее, но и еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням. Большая миссия во имя каждого из нас – белорусов.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Сегодня Брестчина приняла эстафету «Вытокі», она нам перешла от Гомельской области. В славном полесском городе Столин мы решили организовать этот великолепный праздник. Потому что город славен как национальными традициями, так и традициями маленького регионального спорта, который воспитывает сильнейших спортсменов, в том числе и мировых площадок.