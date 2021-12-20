Выверенные учебники и пантеон национальных героев. Игорь Марзалюк рассказал, как сохранить историческую память

Новости Беларуси. Сохранение исторической памяти и повышение престижа рабочих специальностей. В Академии управления при Президенте 20 декабря открылась научно-практическая конференция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько десятков экспертов обсуждают актуальные проблемы социальной политики и идеологии.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если мы говорим о механизмах функционирования исторической памяти, говорим об исторической политике, то это всегда несколько компонентов. Это выверенные учебники, четкое проговаривание важнейших узловых сюжетов прошлого и их правильная интерпретация, также пантеон национальных героев, который должен быть четко обозначен. И третий момент, без которого эти два момента не могут существовать, – это так называемое мемориальное законодательство. Два последних законопроекта, которые приняла Палата, в том числе о геноциде и о пресечении восхваления нацизма, как раз вписываются в то, что мы называем мемориальным законодательством.