«Серьёзные виды санкций и наказаний». В Совете Республики обсудили проблему наркомании среди детей и молодёжи

Новости Беларуси. Сенаторы настаивают на более серьезной профилактической работе по противодействию незаконному обороту наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране, как и во всем мире, отмечается рост преступлений в сфере сбыта запрещенных веществ. 20 декабря эту проблему обсудили в Совете Республики. Число несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, в 2021 году выросло в три раза. В 90 % случаев это дети и молодежь, которые не употребляют запрещенные вещества. Особую тревогу вызывает, когда злоумышленники втягивают в подобные преступления несовершеннолетних посредством интернета, а дети считают это своеобразной игрой, в которой можно заработать деньги.

Однако в таком «бизнесе» зачастую подросток сам становится и жертвой, и одновременно преступником. Как правило, речь идет о школьниках 12-15 лет. Кроме того, за последнее время увеличилось и количество летальных исходов от передозировки – с начала 2021-го больше 120 таких случаев. Геннадий Казакевич: «Уровень наркоугрозы для Республики Беларусь лишь повышается». Подробнее здесь.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы собрали достаточно серьезный форум специалистов, представителей республиканских органов государственного управления, судебной системы, правоохранительной системы для того, чтобы послушать, насколько эффективны те меры, которые предпринимает сегодня государство, в том числе на законодательном уровне, связанные с тем, чтобы установить серьезный правовой и правоохранительный заслон подобного рода преступлениям. Тем более вы знаете, что у нас, исходя из данных составов статьи 328 Уголовного кодекса, четыре части, которые предусматривают достаточно серьезные виды санкций и наказаний за подобного рода преступления с серьезным лишением свободы за их свершение.

Законодательство в этой сфере не будет смягчаться. Прозвучал сегодня и призыв к родителям больше интересоваться интересами детей, особенно в интернете.