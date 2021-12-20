Пиневич о наркомании в Беларуси: «Количество состоящих на учёте у нас уменьшается во всех возрастных группах»

Новости Беларуси. Сенаторы настаивают на более серьезной профилактической работе по противодействию незаконному обороту наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране, как и во всем мире, отмечается рост преступлений в сфере сбыта запрещенных веществ. 20 декабря эту проблему обсудили в Совете Республики.

Число несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, в 2021 году выросло в три раза. В 90 % случаев это дети и молодежь, которые не употребляют запрещенные вещества. Особую тревогу вызывает, когда злоумышленники втягивают в подобные преступления несовершеннолетних посредством интернета, а дети считают это своеобразной игрой, в которой можно заработать деньги.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Количество состоящих на учете у нас уменьшается во всех возрастных группах, но мы прекрасно понимаем, что есть латентность заболевания, данной проблемы социальной. Нам важно вскрыть все факторы для того, чтобы эта латентность была раскрыта, чтобы мы увидели все проблемы в общем и для каждого человека. Особенно это касается подросткового возраста, там, где наиболее ранимые результаты от этих пагубных моментов.