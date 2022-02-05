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«Выведено большее количество врачей». Как работают минские поликлиники по выходным в связи с ростом заболевших коронавирусом?

05 февраля 2022 12:17
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Новости Беларуси. Поликлиники Беларуси в субботу, 5 февраля, ведут прием пациентов с симптомами ОРВИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для оказания помощи медики также выезжают с визитами на дом.  

Напомним, в связи с ростом заболеваемости Минздрав продлил работу амбулаторно-поликлинического звена. Точный график каждое учреждение определяет самостоятельно. Изменения будут действовать до нормализации эпидобстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в регионах и Минске.  

«Выведено большее количество врачей». Как работают минские поликлиники по выходным в связи с ростом заболевших коронавирусом?-1

Ирина Самойленко, заместитель главного врача 26-й городской поликлиники:  
Нагрузка на амбулаторные учреждения сохраняется высокая, тем не менее она сейчас уже контролируемая. Выведено большее количество врачей в выходной день на прием пациентов, увеличено время выполнения визитов, в связи с чем сократилось время ожидания своей очереди пациентами на прием. Введено новшество – в воскресенье поликлиника будет работать до 15:00 на приеме температурящих пациентов и до 18:00 будет выполнение визитов на дому.  

«Выведено большее количество врачей». Как работают минские поликлиники по выходным в связи с ростом заболевших коронавирусом?-4

Медики также обращают внимание, что для посещения поликлиники в выходные дни не нужно записываться заранее – прием ведется в порядке живой очереди. Работают и прививочные кабинеты. А вот людям, страдающим хроническими заболеваниями, настоятельно рекомендуют вызывать врача на дом.  

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# Коронавирус # общество # Ирина Самойленко # Фотофакт

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