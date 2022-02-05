«Выведено большее количество врачей». Как работают минские поликлиники по выходным в связи с ростом заболевших коронавирусом?

Новости Беларуси. Поликлиники Беларуси в субботу, 5 февраля, ведут прием пациентов с симптомами ОРВИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для оказания помощи медики также выезжают с визитами на дом.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости Минздрав продлил работу амбулаторно-поликлинического звена. Точный график каждое учреждение определяет самостоятельно. Изменения будут действовать до нормализации эпидобстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в регионах и Минске.