«Вся моя семья уже привилась». В Минской области вакцинировались от коронавируса более 745 тысяч человек

Новости Беларуси. В Минской области против COVID-19 привиты более 745 тысяч человек. Это 53 % населения. Активно идет и вакцинация подростков. Прививочная кампания организована как в поликлиниках, так и на базе школ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Туда выезжают мобильные медицинские бригады. Для транспортировки вакцины используют специальную сумку-холодильник. В Пуховичском районе укол здоровья уже получили более 200 детей. Процедура прививки для школьников такая же, как и для взрослых пациентов. С одним условием: необходимо получить согласие на прививку от родителей. Перед уколом ребенок обязательно проходит осмотр у врача-педиатра.

Полина Чибисова, ученица Марьиногорского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа:

Вся моя семья уже привилась. Я решила не отставать от своих родственников и тоже сделать прививку. Вообще, я прививаюсь от всех вирусных заболеваний. То есть и от гриппа, и всегда делала Манту в школе. Мои родители считают, что это правильно и обезопасит их ребенка (меня) от всех болезней.

Людмила Писецкая, врач-педиатр Марьиногорской центральной районной больницы:

Некоторые родители приводят детей в поликлинику для проведения прививки против коронавирусной инфекции. Но все-таки мы стараемся организовать это в школах, потому что это удобно и для детей, и для родителей. Вакцинация создает как коллективный иммунитет, так и иммунитет для каждого ребенка. Особенно важна вакцинация для детей, ослабленных какими-то хроническими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.