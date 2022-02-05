Новый антирекорд. В Беларуси за сутки зафиксировано более 8000 новых случаев коронавируса

Новости Беларуси. 5 февраля в Беларуси зафиксирован очередной антирекорд – более 8 000 новых случаев коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики прогнозируют, что очередная волна COVID может продержаться полтора-два месяца.

Поликлиники Беларуси в субботу, 5 февраля, ведут прием пациентов с симптомами ОРВИ. Для оказания помощи медики также выезжают с визитами на дом (подробнее здесь).