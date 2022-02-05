Расчёты ЗРК «Оса» заступили на боевое дежурство. Отрабатываются задачи противовоздушной обороны

Новости Беларуси. В ходе проверки сил реагирования Союзного государства отрабатываются задачи противовоздушной обороны зенитными ракетными подразделениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексы «Оса» совершили марш в новый позиционный район и заступили на боевое дежурство. Расчеты прикрывают сухопутные подразделения, важные военные объекты от ударов с воздуха. В ходе выполнения учебно-боевых задач отражают налет условного воздушного противника, выполняют электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Евгений Давидович, оператор ЗРК «Оса»:

В мои обязанности входит поиск цели и обнаружение. Отправить запрос, чтобы узнать, наш это летательный аппарат или нет. Также передача целеуказаний моему оператору, дальше уже поражение целей. Если пропустить, то самолет пролетает мимо или любая другая ракета или вертолет. Получается, боевая задача провалена и тот или иной пункт уничтожен.