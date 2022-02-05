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Расчёты ЗРК «Оса» заступили на боевое дежурство. Отрабатываются задачи противовоздушной обороны

05 февраля 2022 11:42
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Новости Беларуси. В ходе проверки сил реагирования Союзного государства отрабатываются задачи противовоздушной обороны зенитными ракетными подразделениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Расчёты ЗРК «Оса» заступили на боевое дежурство. Отрабатываются задачи противовоздушной обороны-1

Комплексы «Оса» совершили марш в новый позиционный район и заступили на боевое дежурство. Расчеты прикрывают сухопутные подразделения, важные военные объекты от ударов с воздуха. В ходе выполнения учебно-боевых задач отражают налет условного воздушного противника, выполняют электронные пуски зенитных управляемых ракет.  

Расчёты ЗРК «Оса» заступили на боевое дежурство. Отрабатываются задачи противовоздушной обороны-4

Евгений Давидович, оператор ЗРК «Оса»:  
В мои обязанности входит поиск цели и обнаружение. Отправить запрос, чтобы узнать, наш это летательный аппарат или нет. Также передача целеуказаний моему оператору, дальше уже поражение целей. Если пропустить, то самолет пролетает мимо или любая другая ракета или вертолет. Получается, боевая задача провалена и тот или иной пункт уничтожен.  

Расчёты ЗРК «Оса» заступили на боевое дежурство. Отрабатываются задачи противовоздушной обороны-7

Напомним, Минск и Москва проводят проверку сил реагирования Союзного государства. В настоящее время военные готовятся к ее активной фазе. Она стартует 10 февраля. Для отработки маневров на территории Беларуси задействуют пять полигонов и четыре аэродрома.  

# Военные учения # общество # Евгений Давидович # Фотофакт

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