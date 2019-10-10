Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

Новости Беларуси. Мастер-класс по пеленанию новорождённых, роспись печенья и даже фотоконкурс. В Минске начался фестиваль, посвящённый всем мамам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с ним стартовала арт-эстафета, которая определила автора лучшей фотографии с малышами и их родителями. Почётные гости фестиваля – многодетные и активные знаменитые мамы. Они вручили подарки победителям конкурса и поучаствовали в открытом диалоге на тему материнства.

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета БРСМ:

Здесь символично даем старт нашей арт-эстафете «Слова першае ў жыцці…». Ведь практически у каждого ребенка первое слово «мама».

Мы пригласили наших творческих, артистичных мам поучаствовать в диалоге о том, как они достигли таких успехов, с ущербом или нет для семей. Пригласили ребят со всей республики чтобы они поучаствовали на наших интерактивных площадках.

Александра Каширина, участница творческого конкурса «Слова першае ў жыцці…»:

Очень хотелось показать любовь к моей маме. Хотелось бы воспользоваться моментом и поздравить мою маму, я ее очень люблю, думаю, сестра тоже присоединяется.Хочу поздравить всех мама с этим праздником.