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Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»

03 июля 2020 11:31
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Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске работают десятки площадок. Большая праздничная программа гостей ожидает вечером.

Куда пойти и на что посмотреть, расскажет Яна Шипко.

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»-1

Яна Шипко, корреспондент:
Мы находимся у стелы «Минск – город-герой», которая является символом столицы. Рядом и музей Великой Отечественной войны. Поэтому символично, что здесь из года в год проходят праздничные мероприятия. Здесь уже смонтировано оборудование, настраиваются камеры.

Какие же хэдлайнеры сегодня в программе и как все это будет происходить?

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»-4

Анастасия Чеканова, помощник главного режиссера гала-концерта «Беларусь бязмежная»:
В этом году мы запустили формат хэштегов, названия которых говорят сами за себя: «Мая геалакацыя тут», «Душа народная», «Ад сэрца». Большое количество невероятно талантливых молодых коллективов, руководителей, людей творческих, которые вкладывают в этот концерт душу.

Хэдлайнером сегодняшнего концерта будет Анжелика Агурбаш. На эту сцену после праздничного салюта выйдет популярный блогер и исполнитель Мэвл.

У Дворца Республики развернулась выставка новинок белорусского машиностроения. Такая необычная фотозона.

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»-7

Один из самых ярких моментов праздника – долгожданное открытие светомузыкального фонтана. В парке Янки Купалы нас ждет 3 часа феерии.

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»-10

Удобно сегодня скорректирована работа транспорта. Поезда в метро будут курсировать с интервалом в 6 минут. Так что добраться в разные точки города после праздничных торжеств будет несложно.

На какие праздничные площадки Минска сходить 3 июля и как будет работать транспорт?

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»-13

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»-15

Напомним, в 22.55 по традиции пройдет всебелорусская акция «Споем гимн вместе!»

Что еще увидят гости праздника – смотрите в видеоматериале.

# День Независимости # общество # Яна Шипко # Анжелика Агурбаш # Фотофакт

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