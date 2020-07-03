Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»

Куда пойти и на что посмотреть, расскажет Яна Шипко.

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске работают десятки площадок. Большая праздничная программа гостей ожидает вечером.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы находимся у стелы «Минск – город-герой», которая является символом столицы. Рядом и музей Великой Отечественной войны. Поэтому символично, что здесь из года в год проходят праздничные мероприятия. Здесь уже смонтировано оборудование, настраиваются камеры.

Какие же хэдлайнеры сегодня в программе и как все это будет происходить?