Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»
Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске работают десятки площадок. Большая праздничная программа гостей ожидает вечером.
Куда пойти и на что посмотреть, расскажет Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Мы находимся у стелы «Минск – город-герой», которая является символом столицы. Рядом и музей Великой Отечественной войны. Поэтому символично, что здесь из года в год проходят праздничные мероприятия. Здесь уже смонтировано оборудование, настраиваются камеры.
Какие же хэдлайнеры сегодня в программе и как все это будет происходить?
Анастасия Чеканова, помощник главного режиссера гала-концерта «Беларусь бязмежная»:
В этом году мы запустили формат хэштегов, названия которых говорят сами за себя: «Мая геалакацыя тут», «Душа народная», «Ад сэрца». Большое количество невероятно талантливых молодых коллективов, руководителей, людей творческих, которые вкладывают в этот концерт душу.
Хэдлайнером сегодняшнего концерта будет Анжелика Агурбаш. На эту сцену после праздничного салюта выйдет популярный блогер и исполнитель Мэвл.
У Дворца Республики развернулась выставка новинок белорусского машиностроения. Такая необычная фотозона.
Один из самых ярких моментов праздника – долгожданное открытие светомузыкального фонтана. В парке Янки Купалы нас ждет 3 часа феерии.
Удобно сегодня скорректирована работа транспорта. Поезда в метро будут курсировать с интервалом в 6 минут. Так что добраться в разные точки города после праздничных торжеств будет несложно.
На какие праздничные площадки Минска сходить 3 июля и как будет работать транспорт?
Напомним, в 22.55 по традиции пройдет всебелорусская акция «Споем гимн вместе!»
Что еще увидят гости праздника – смотрите в видеоматериале.