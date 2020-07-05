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Праздничные выходные в Минске: куда можно сходить и что посмотреть

05 июля 2020 11:35
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Новости Беларуси. В Беларуси завершаются большие выходные. В пятницу, 3 июля, мы отмечали День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суббота и воскресенье только укрепили праздничное настроение.

В столице и сегодня, 5 июля, продолжают работать две масштабные выставки.

Праздничные выходные в Минске: куда можно сходить и что посмотреть-1

Праздничные выходные в Минске: куда можно сходить и что посмотреть-3

Праздничные выходные в Минске: куда можно сходить и что посмотреть-5

Если у Дворца спорта готовы удовлетворить потребительский спрос каждого, то у Дворца Республики – скорее, интерес и любопытство.

Праздничные выходные в Минске: куда можно сходить и что посмотреть-8

Экспозиция техники, выпускаемой в нашей стране, демонстрирует весь потенциал отечественных машиностроителей. Здесь все: от всемирно известных грузовиков, до легковушек, которые у нас начали выпускать не так давно благодаря китайским партнерам.

# Народные гуляния # общество # Фотофакт

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