Праздничные выходные в Минске: куда можно сходить и что посмотреть

Новости Беларуси. В Беларуси завершаются большие выходные. В пятницу, 3 июля, мы отмечали День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суббота и воскресенье только укрепили праздничное настроение. В столице и сегодня, 5 июля, продолжают работать две масштабные выставки.

Если у Дворца спорта готовы удовлетворить потребительский спрос каждого, то у Дворца Республики – скорее, интерес и любопытство.