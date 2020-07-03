«Нормальный председатель, вникает во всё». Что говорят о молодом директоре подчинённые

Новости Беларуси. Одно из предприятий в Крупском районе возглавляет Игорь Ксендзов. Молодой специалист пришел в хозяйство как антикризисный руководитель. До этого был механиком на Крупском льнозаводе.

Игорь Ксендзов, директор сельхозпредприятия «Старосельское»:

Когда пришел в это хозяйство, все было животноводство, растениеводство. На предыдущем месте работы я сталкивался со льнокультурой, а здесь пришлось осваивать и зерновые, озимые, яровые, заниматься животноводством, вникать во все тонкости. Так постепенно вникал в тонкости руководства хозяйством. Профиль хозяйства – животноводство. Тут насчитывается более двух тысяч голов скота. Надои молока постепенно увеличиваются – пока они 10 литров на корову. Однако планы у молодого лидера воистину наполеоновские.

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком Принцип его руководства: не требовать от людей того, что не можешь сделать сам. Отсюда и уважение подчиненных. К слову, если сначала они отнеслись к «новому руководителю» настороженно, мол, возраст и опыт сочетается недоверчиво, то теперь, Игорь Николаевич делом завоевал авторитет.

Николай Горбачев, механизатор сельхозпредприятия «Старосельское»:

Нормальный председатель, вникает во все.

Анастасия Гайдук, начальница фермы сельхозпредприятия «Старосельское»:

Приходил, узнавал, общался. Все устраивает, все вопросы решает, можно лично прийти поговорить. Если что-то надо – позвонишь, все ответит, поможет.