Памятный знак «Пограничникам всех поколений» открыли в Полоцке

Бронза и декоративный бетон с мраморной крошкой образуют вертикаль, символизирующую пограничный столб – неотъемлемую часть государственных рубежей, и горизонталь как образ границы и неразрывную связь современности с прошлым. Памятный знак разместился напротив Софийского собора у мемориального комплекса «Курган Бессмертия».

Анатолий Михальчик, заместитель начальника Полоцкого пограничного отряда:

Накануне 30-летия Полоцкого пограничного отряда мы имеем возможность открыть этот памятный знак. Это дань памяти нашим предкам, дедам и прадедам, которые отдали свои жизни на нашу родину, чтобы мы сегодня могли жить под мирным небом, и для военно-патриотического воспитания нашего будущего поколения. Так как Год исторической памяти – это действительно знаковое событие в жизни города и у нас в Полоцком пограничном отряде.