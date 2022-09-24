Памятный знак «Пограничникам всех поколений» открыли в Полоцке

Новости Беларуси. В Полоцке открыли памятный знак «Пограничникам всех поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Полоцке открыли памятный знак «Пограничникам всех поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бронза и декоративный бетон с мраморной крошкой образуют вертикаль, символизирующую пограничный столб – неотъемлемую часть государственных рубежей, и горизонталь как образ границы и неразрывную связь современности с прошлым. Памятный знак разместился напротив Софийского собора у мемориального комплекса «Курган Бессмертия».
Анатолий Михальчик, заместитель начальника Полоцкого пограничного отряда:
Накануне 30-летия Полоцкого пограничного отряда мы имеем возможность открыть этот памятный знак. Это дань памяти нашим предкам, дедам и прадедам, которые отдали свои жизни на нашу родину, чтобы мы сегодня могли жить под мирным небом, и для военно-патриотического воспитания нашего будущего поколения. Так как Год исторической памяти – это действительно знаковое событие в жизни города и у нас в Полоцком пограничном отряде.
Именно у этой скульптурно-монументальной композиции пограничники планируют проводить торжественные ритуалы и памятные мероприятия. И, учитывая высокую туристическую привлекательность Полоцка, каждый гость и житель самого древнего города страны сможет отдать дань уважения воинам-пограничникам.