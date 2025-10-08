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700 кг лука собрали на пришкольном участке в Клецком районе

08 октября 2025 06:29
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Рекордный урожай собрали учащиеся Рассветовской школы Клецкого района! С небольшого участка им удалось получить почти 700 килограммов лука. Это часть масштабного проекта по трудовому воспитанию: школьники с ранней весны до поздней осени сами выращивают различные культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

700 кг лука собрали на пришкольном участке в Клецком районе-2

Уроки для этих ребят проходят под открытым небом. Они сами готовят и удобряют почву, помогают распахивать землю на двух гектарах, ухаживают за будущим урожаем. Кроме лука, здесь выращивают картошку, капусту, свеклу и цветы. В школьном хозяйстве есть лошадь и культиватор, чтобы дети учились работать как с животными, так и со спецоборудованием.

700 кг лука собрали на пришкольном участке в Клецком районе-4

Данил Лукьянов, учащийся Рассветовской средней школы Клецкого района:
Я работаю на культиваторе уже год. Мне это очень нравится, так как это и помощь школе, и просто для себя полезно знать что-то новое. 

700 кг лука собрали на пришкольном участке в Клецком районе-6

Анастасия Калейник, учащаяся Рассветовской средней школы Клецкого района:
В конце мая мы занимаемся посадкой, а в сентябре и октябре уже собираем. Я сама из деревни, люблю работать. Эта вся работа в деревне прививает любовь к Родине. 

700 кг лука собрали на пришкольном участке в Клецком районе-8

Сергей Дубман, директор Рассветовской средней школы Клецкого района:
Мы воспитываем детей на земле. Основным направлением для нашей школы является трудовое воспитание, и именно на выращивании различных сельхозкультур. Деньги, заработанные на пришкольном участке, пускаем на укрепление материально-технической базы. Это покупка всего, в чем нуждается школа.

700 кг лука собрали на пришкольном участке в Клецком районе-10

Часть урожая школьники передают местным жителям, пожилым людям. А еще у школы есть свой яблоневый сад – около 80 деревьев. В прошлом году здесь собрали почти 20 тонн яблок. И ежегодно участок пополняется новыми саженцами.

# Школы Беларуси # Уборочная кампания

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