700 кг лука собрали на пришкольном участке в Клецком районе

Рекордный урожай собрали учащиеся Рассветовской школы Клецкого района! С небольшого участка им удалось получить почти 700 килограммов лука. Это часть масштабного проекта по трудовому воспитанию: школьники с ранней весны до поздней осени сами выращивают различные культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроки для этих ребят проходят под открытым небом. Они сами готовят и удобряют почву, помогают распахивать землю на двух гектарах, ухаживают за будущим урожаем. Кроме лука, здесь выращивают картошку, капусту, свеклу и цветы. В школьном хозяйстве есть лошадь и культиватор, чтобы дети учились работать как с животными, так и со спецоборудованием.

Данил Лукьянов, учащийся Рассветовской средней школы Клецкого района:

Я работаю на культиваторе уже год. Мне это очень нравится, так как это и помощь школе, и просто для себя полезно знать что-то новое.

Анастасия Калейник, учащаяся Рассветовской средней школы Клецкого района:

В конце мая мы занимаемся посадкой, а в сентябре и октябре уже собираем. Я сама из деревни, люблю работать. Эта вся работа в деревне прививает любовь к Родине.

Сергей Дубман, директор Рассветовской средней школы Клецкого района:

Мы воспитываем детей на земле. Основным направлением для нашей школы является трудовое воспитание, и именно на выращивании различных сельхозкультур. Деньги, заработанные на пришкольном участке, пускаем на укрепление материально-технической базы. Это покупка всего, в чем нуждается школа.