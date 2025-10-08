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Учения волонтёров Красного Креста прошли в Гродно

08 октября 2025 06:33
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Условный взрыв на заводе с обрушением моста и функционирование пункта временного размещения пострадавших. В Гродно волонтеры Красного Креста отработали навыки оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения волонтёров Красного Креста прошли в Гродно-2

Трехдневные учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. Добровольцы взаимодействовали с медиками, работниками МЧС и ОСВОД. Кроме практической части, программа включала теоретическую подготовку и детальный разбор ошибок. 

Учения волонтёров Красного Креста прошли в Гродно-4

Валерий Краевский, специалист по подготовке к чрезвычайным ситуациям Гродненской областной организации Красного Креста:
Мы впервые отработали такую симуляцию, как работа пункта временного размещения. Отселенное население прибывает в какое-то место, которое на время становится местом их жительства, и там возникают всевозможные бытовые проблемы, бытовые трудности. У людей различные эмоциональные реакции в связи с произошедшим, и наши волонтеры должны быть готовы к этому тоже.

Областная школа Красного Креста по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации прошла в Гродно уже 10 раз. В учениях приняли участие около сотни человек.

# Красный Крест # Медицина

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