Студенты и преподаватели столичных вузов посадили новый лес

Почти 16 тысяч саженцев дуба, ясеня и липы. Трудовой десант Белорусского профсоюза работников образования и науки обновил около 4 гектаров леса. Новые деревья высаживали в Дзержинском районе на месте поврежденных после стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озеленение прошло на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза, это филиал Белорусского государственного технологического университета. В акции приняли участие не только его студенты. Всего примерно 70 человек.

Яна Фандо, председатель первичной профсоюзной организации студентов БГУ:

Мы приехали со студентами, активистами экономического факультета БГУ. Принимаем участие в данной акции уже не первый раз. Я, наверное, более пяти. Летом повалило леса, поэтому, конечно, профсоюзы, как и обычные люди, должны помогать восстанавливать природу нашей Беларуси.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:

Беларусь чем славится? Лесами. И посадка любого дерева в нашей стране – это залог успешного будущего. Это наша экология, это наше все. Поэтому студенты и председатели первичных профсоюзных организаций города Минска с удовольствием откликаются на эти акции, и мы очень рады, что можем помочь нашим лесхозам.