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Студенты и преподаватели столичных вузов посадили новый лес

08 октября 2025 06:23
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Почти 16 тысяч саженцев дуба, ясеня и липы. Трудовой десант Белорусского профсоюза работников образования и науки обновил около 4 гектаров леса. Новые деревья высаживали в Дзержинском районе на месте поврежденных после стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты и преподаватели столичных вузов посадили новый лес-2

Озеленение прошло на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза, это филиал Белорусского государственного технологического университета. В акции приняли участие не только его студенты. Всего примерно 70 человек. 

Студенты и преподаватели столичных вузов посадили новый лес-4

Яна Фандо, председатель первичной профсоюзной организации студентов БГУ:
Мы приехали со студентами, активистами экономического факультета БГУ. Принимаем участие в данной акции уже не первый раз. Я, наверное, более пяти. Летом повалило леса, поэтому, конечно, профсоюзы, как и обычные люди, должны помогать восстанавливать природу нашей Беларуси.

Студенты и преподаватели столичных вузов посадили новый лес-6

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:
Беларусь чем славится? Лесами. И посадка любого дерева в нашей стране – это залог успешного будущего. Это наша экология, это наше все. Поэтому студенты и председатели первичных профсоюзных организаций города Минска с удовольствием откликаются на эти акции, и мы очень рады, что можем помочь нашим лесхозам. 

Студенты и преподаватели столичных вузов посадили новый лес-8

Заряд эмоций и приятная работа в дружной команде профсоюза. А еще реальный вклад в сохранение природы. Ведь каждый саженец – это наследие, которое будет радовать будущие поколения.

# Государственная лесная политика

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