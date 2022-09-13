Выставочный проект «Национальная библиотека Беларуси: вчера, сегодня, завтра» откроется в Минске

Новости Беларуси. Прошлое, настоящее и будущее на одной выставке. Архивные и современные художественные фотографии собраны специально к столетнему юбилею Национальной библиотеки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект рассказывает о крупнейшем информационном и социокультурном центре страны, уникальном хранилище национальных документов, а также о сотрудниках, которые отличаются настоящей любовью к своему делу. Большинство работ будут экспонироваться на выставке впервые. Представят архивные фотографии здания библиотеки в разные времена, людей, причастных к ее открытию, а также материалы, имеющие отношение к белорусскому алмазу. Открытие выставки пройдет сегодня, 13 сентября, в 16:00. Работа экспозиции продлится до 1 октября.