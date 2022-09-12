«Объём сравним с 10 бассейнами». Сколько овощей заложат в стабфонд Гомельской области?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность – задача приоритетная. Особенно в условиях внешних вызовов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если в мире все чаще говорят об угрозе голода, то в нашей стране таких предпосылок нет. Первоочередная задача сейчас – обеспечить внутренний рынок. В Беларуси началась закладка сельхозпродукции в стабфонды. Объемы будут выше, чем в 2021-м. Но при этом важно не только количество, но и качество овощей и фруктов. О ситуации в Гомельской области расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

Сохранить собранные клубни картофеля вплоть до следующего лета помогает соблюдение технологии. Температурный режим и вентиляция склада создают нужный микроклимат, за которым следят по датчикам. В камеры овощ поступает по автоматизированной линии, которая калибрует картофель на продовольственный и семенной. Это позволяет заложить корнеплод в хранилище свежим сразу после уборки с поля. Знают на предприятии и секреты долгого хранения других культур.

Надежда Гуцева, начальник складов хранения комбината «Восток»:

В холодильных камерах у нас хранится белокочанная капуста в контейнерах и морковь. Если капуста, то диапазон идет от 0,8 °C до +1 °C. Если морковь, то от 0 °C до +2 °C. И это позволяет сохранить урожай, как в этом году было, до июля. Основа стабилизационного фонда – это так называемый борщевой набор: картофель, свекла, морковь, лук и капуста. К ним добавляются яблоки. Такой запас позволят бесперебойно с ноября по май обеспечивать магазины, детские сады, школы и больницы свежей витаминной продукцией.

Анна Корольчук, корреспондент:

У комбината «Восток» находится основной запас овощей и фруктов для полумиллионного Гомеля. И это неудивительно. Современное хранилище было построено в 2011 году и до сих пор остается самым большим в Гомельской области. Эти камеры могут вместить до 20 тысяч тонн плодоовощной продукции. Для наглядности: объем сравним с 10 бассейнами. Перед закладкой продукции камеры чистят и ремонтируют. Обязательно проверяют вентиляцию, проводят побелку и химобработку помещений. Это все помогает овощам и фруктам лучше сохранять свои качества. Стабилизационный фонд региона заложат до 15 ноября, участвуют в формировании запасов не только госпредприятия, но и фермерские хозяйства.

Александр Качан, начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома:

В этом году у наших аграриев виды на урожай, по той информации, которой с нами делятся, достаточно хорошие, оптимистичные. И каких-то рисков, вопросов, что нам чего-то не хватит, мы не видим. Объемы остались на уровне предыдущих годов. Если по цифрам, то это 7,5 тысячи тонн картофеля и 8 800 тонн овощей.