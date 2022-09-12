«Объём сравним с 10 бассейнами». Сколько овощей заложат в стабфонд Гомельской области?
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность – задача приоритетная. Особенно в условиях внешних вызовов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если в мире все чаще говорят об угрозе голода, то в нашей стране таких предпосылок нет. Первоочередная задача сейчас – обеспечить внутренний рынок. В Беларуси началась закладка сельхозпродукции в стабфонды. Объемы будут выше, чем в 2021-м. Но при этом важно не только количество, но и качество овощей и фруктов.
О ситуации в Гомельской области расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.
Сохранить собранные клубни картофеля вплоть до следующего лета помогает соблюдение технологии. Температурный режим и вентиляция склада создают нужный микроклимат, за которым следят по датчикам. В камеры овощ поступает по автоматизированной линии, которая калибрует картофель на продовольственный и семенной. Это позволяет заложить корнеплод в хранилище свежим сразу после уборки с поля. Знают на предприятии и секреты долгого хранения других культур.
Надежда Гуцева, начальник складов хранения комбината «Восток»:
В холодильных камерах у нас хранится белокочанная капуста в контейнерах и морковь. Если капуста, то диапазон идет от 0,8 °C до +1 °C. Если морковь, то от 0 °C до +2 °C. И это позволяет сохранить урожай, как в этом году было, до июля.
Основа стабилизационного фонда – это так называемый борщевой набор: картофель, свекла, морковь, лук и капуста. К ним добавляются яблоки. Такой запас позволят бесперебойно с ноября по май обеспечивать магазины, детские сады, школы и больницы свежей витаминной продукцией.
Анна Корольчук, корреспондент:
У комбината «Восток» находится основной запас овощей и фруктов для полумиллионного Гомеля. И это неудивительно. Современное хранилище было построено в 2011 году и до сих пор остается самым большим в Гомельской области. Эти камеры могут вместить до 20 тысяч тонн плодоовощной продукции. Для наглядности: объем сравним с 10 бассейнами.
Перед закладкой продукции камеры чистят и ремонтируют. Обязательно проверяют вентиляцию, проводят побелку и химобработку помещений. Это все помогает овощам и фруктам лучше сохранять свои качества. Стабилизационный фонд региона заложат до 15 ноября, участвуют в формировании запасов не только госпредприятия, но и фермерские хозяйства.
Александр Качан, начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома:
В этом году у наших аграриев виды на урожай, по той информации, которой с нами делятся, достаточно хорошие, оптимистичные. И каких-то рисков, вопросов, что нам чего-то не хватит, мы не видим. Объемы остались на уровне предыдущих годов. Если по цифрам, то это 7,5 тысячи тонн картофеля и 8 800 тонн овощей.
Продовольственная безопасность Беларуси остается приоритетом в условиях внешних вызовов. По поручению Президента объемы стабилизационных фондов увеличили на треть. Закладку на межсезонный период делают с запасом – в хранилища направят более 150 тысяч тонн продукции. Обеспечив достаток на собственном рынке, излишки отправят на экспорт. Сегодня география поставок белорусского продовольствия включает более 100 стран. Основным направлением остается Россия, однако осваиваются и новые рынки, в том числе в страны Азии и Океании. За семь месяцев 2022 года Беларусь экспортировала продукции почти на 4,5 миллиарда долларов.