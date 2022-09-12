В День сотрудника органов предварительного следствия ряды СК пополнили 68 новобранцев

Новости Беларуси. На страже закона, справедливости и Отечества: сотрудники органов предварительного следствия отмечают профессиональный праздник. 12 сентября 11 годовщина образования Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведомство – важнейший институт национальной правоохранительной системы. Именно на следователей ложится важнейшая часть работы по расследованию преступлений на начальном этапе. В этом – высочайший уровень ответственности. В честь праздника в знаковом для белорусов месте, Музее истории Великой Отечественной войны, состоялось торжественное собрание. И 12 сентября в Следственном комитете двойной праздник: ряды сотрудников пополнили 68 молодых следователей. Кристина Сущеня продолжит.

Их выдает легкое волнение. 68 молодых следователей в ожидании одного из самых заветных в жизни событий. Стать частью большой семьи Следственного комитета. Егор в свои 22 года с уверенностью заявляет: видит себя в расследованиях экономических преступлений и коррупционных дел.

Егор Розсудовский, следователь Первомайского РОСК Минска:

Мои профессиональные навыки и знания могут помочь моей стране, Родине бороться с преступностью и служить на благо соблюдения законодательства. На втором курсе, когда я начал проходить стажировку в Первомайском районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь, и 2,5 года до принятия присяги сегодня я был стажером вышеупомянутого отдела. Поэтому шел целенаправленно к этому уже давно. Вот такой сформировавшийся взгляд, устремленный в будущее. Принято считать, что противостояние криминалу – дело неженское. Едва ли. Представительниц прекрасного пола в рядах ведомства с каждым годом все больше. Мария – выпускница юридического факультета с твердым убеждением, что следователь – это не работа, а образ жизни.

Мария Змушко, следователь Мозырского РОСК:

Я училась в Калинковичах в шестой школе в кадетском классе. Там были дополнительные занятия, и с тех пор у меня была мечта именно работать следователем. Затем я училась в ВГУ имени Машерова на юридическом факультете. Участвовала в различных следственных действиях в Следственном комитете. И это у меня вызывало большой интерес. Такой большой пройденный путь, и это того стоило.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Немного исторической справки: 12 сентября 2011 года в рамках реформирования правоохранительной системы был создан Следственный комитет, приступивший к работе 1 января 2012 года. А вот профессиональный праздник появился чуть позже – в 2016 году. И одна из самых трепетных традиций – это принесение присяги. Молодое пополнение, а именно 68 человек, с этого дня также на страже закона и справедливости.

Под Минском обнаружены два тела с огнестрельными ранениями, в Витебске специалист банка похитила более 205 тысяч рублей. Установлены десятки эпизодов экстремистской противоправной деятельности. Новые подробности незаконного оборота наркотических средств, разбой, угоны и мошенничества. Это сводки новостных лент, а для работников Следственного комитета – ежедневный труд. От них зависит судьба человека. Неверный шаг – и преступник может остаться безнаказанным, а невиновный окажется за решеткой. Только с начала 2022 года в производстве столичного управления СК находится более 23 тысяч уголовных дел. И почти треть – кражи.