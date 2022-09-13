Белорусские медики одобрили совмещение бустерной вакцинации от коронавируса и гриппа

Уже с 1 октября две прививки можно будет сделать одновременно. Сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, однако он значительно меньше, чем в 2021-м. Штамм «омикрон», а также его подтипы, «ниндзя» и «кентавр», характеризуются более высокой заразностью, но переносятся легче. Также медики напоминают, что лучший способ предупреждения коронавирусной инфекции – вакцинация. Благодаря ей болезнь протекает легко, либо бессимптомно.