Прямой эфир

Белорусские медики одобрили совмещение бустерной вакцинации от коронавируса и гриппа

13 сентября 2022 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Двойная защита. Белорусские медики одобрили совмещение бустерной вакцинации от коронавируса и гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики одобрили совмещение бустерной вакцинации от коронавируса и гриппа-1

Уже с 1 октября две прививки можно будет сделать одновременно. Сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, однако он значительно меньше, чем в 2021-м. Штамм «омикрон», а также его подтипы, «ниндзя» и «кентавр», характеризуются более высокой заразностью, но переносятся легче. Также медики напоминают, что лучший способ предупреждения коронавирусной инфекции – вакцинация. Благодаря ей болезнь протекает легко, либо бессимптомно.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Объём сравним с 10 бассейнами». Сколько овощей заложат в стабфонд Гомельской области?
12 сентября 2022 19:55

«Объём сравним с 10 бассейнами». Сколько овощей заложат в стабфонд Гомельской области?

В День сотрудника органов предварительного следствия ряды СК пополнили 68 новобранцев
12 сентября 2022 19:51

В День сотрудника органов предварительного следствия ряды СК пополнили 68 новобранцев

«Не надо радоваться». Какие проблемы Европы может помочь решить Беларусь?
12 сентября 2022 19:45

«Не надо радоваться». Какие проблемы Европы может помочь решить Беларусь?