Выставку «Шедевры Русского музея» представили в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее представили мобильную планшетную выставку «Шедевры Русского музея», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С помощью бесплатного приложения дополненной реальности пользователи смартфонов смогут прогуляться по залам Русского музея и увидеть произведения в оригинальном размере.

Кроме того, наведя камеру телефона на QR-код, гости смогут получить всю информацию о картине, включая эскиз художника, аннотацию и фотографии в процессе реставрации, также есть и аудиогид. Дизайн планшетов предусмотрен таким образом, чтобы не создавать эффекта репродукций и подчеркнуть художественную выразительность работ. Экспозиция включает 23 мировых шедевра русской живописи, созданных мастерами разных веков.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Мы очень рады, что на площадке Национального художественного музея Республики Беларусь сегодня презентуется масштабный выставочный проект. Данный проект в первую очередь несет презентационную и научно-просветительскую миссию. Сегодня мобильные планшетные выставки, современные информационные технологии, цифровые технологии в презентации достижений стран и достижений известных музейных, культурных институций – это достаточно серьезный, распространенный тренд.

Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:

Сотрудничество наших стран в сфере культуры развивается очень интенсивно. Реализуется много проектов и республиканского масштаба, и проектов на уровне регионов. Это и выставочные проекты, и приезды артистов с гастролями, и обмены артистами, и театральные проекты. По всем направлениям идет интенсивное взаимодействие.