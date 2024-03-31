Активисты БРСМ продолжают восстанавливать стадион «Трактор». Объект назван молодёжной стройкой Минска

Новости Беларуси. Помочь не словом, а делом. Активисты БРСМ – работники «Интеграл» – внесли свой вклад в реконструкцию стадиона «Трактор» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году объект получил статус молодежной стройки столицы. К работе студенческие отряды приступили еще в сентябре. А накануне на площадке высадился трудовой десант из 30 молодых сотрудников предприятия. Свой выходной они решили провести с пользой для города. Ребята выносили мусор, демонтировали старые конструкции, помогали разгружать материалы. Стройка грандиозная, впереди предстоит еще много работы.

Павел Булдов, мастер энергопроизводства управления главного энергетика ОАО « И нтеграл»: Нас восемь человек, нас поставили на уборку старой лестницы. Строители ее отбили, мы камни потихонечку спускаем в контейнеры, чтобы помочь и обезопасить в дальнейшем рабочих.

Вячеслав Гурбанович, секретарь первичной организации БРСМ ОАО «Интеграл»:

Каждый человек, который на данном мероприятии присутствует, в личный выходной принял решение приехать сюда. Молодежь «Интеграла» активно принимает участие в таких мероприятиях. В принципе, во многом мы первые начинаем такие мероприятия. Ближе к лету мы будем предлагать другим предприятиям Минска поучаствовать вместе с нами.

Завершить реконструкцию стадиона планируют осенью 2024 года. Возводить знаковый для города объект строителям и дальше будут помогать студенты столичных вузов.