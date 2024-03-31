Прямой эфир

Активисты БРСМ продолжают восстанавливать стадион «Трактор». Объект назван молодёжной стройкой Минска

31 марта 2024 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Помочь не словом, а делом. Активисты БРСМ – работники «Интеграл» – внесли свой вклад в реконструкцию стадиона «Трактор» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты БРСМ продолжают восстанавливать стадион «Трактор». Объект назван молодёжной стройкой Минска-1

В 2023 году объект получил статус молодежной стройки столицы. К работе студенческие отряды приступили еще в сентябре. А накануне на площадке высадился трудовой десант из 30 молодых сотрудников предприятия. Свой выходной они решили провести с пользой для города. Ребята выносили мусор, демонтировали старые конструкции, помогали разгружать материалы. Стройка грандиозная, впереди предстоит еще много работы.

Активисты БРСМ продолжают восстанавливать стадион «Трактор». Объект назван молодёжной стройкой Минска-4

Павел Булдов, мастер энергопроизводства управления главного энергетика ОАО «Интеграл»:
Нас восемь человек, нас поставили на уборку старой лестницы. Строители ее отбили, мы камни потихонечку спускаем в контейнеры, чтобы помочь и обезопасить в дальнейшем рабочих.

Активисты БРСМ продолжают восстанавливать стадион «Трактор». Объект назван молодёжной стройкой Минска-7

Вячеслав Гурбанович, секретарь первичной организации БРСМ ОАО «Интеграл»:
Каждый человек, который на данном мероприятии присутствует, в личный выходной принял решение приехать сюда. Молодежь «Интеграла» активно принимает участие в таких мероприятиях. В принципе, во многом мы первые начинаем такие мероприятия. Ближе к лету мы будем предлагать другим предприятиям Минска поучаствовать вместе с нами.

Завершить реконструкцию стадиона планируют осенью 2024 года. Возводить знаковый для города объект строителям и дальше будут помогать студенты столичных вузов.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Авиакомпания «Белавиа» переходит на весенне-летнее расписание полётов. Какие новые направления?
31 марта 2024 10:54

Авиакомпания «Белавиа» переходит на весенне-летнее расписание полётов. Какие новые направления?

Пасху в Беларуси 31 марта отмечают более 1,5 млн верующих
31 марта 2024 10:45

Пасху в Беларуси 31 марта отмечают более 1,5 млн верующих

Если роса – не надо коням овса. Народные приметы на начало апреля
31 марта 2024 09:10

Если роса – не надо коням овса. Народные приметы на начало апреля

«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие
31 марта 2024 08:43

«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие

Гайдукевич: делегаты ВНС – это лучшие, профессионалы своего дела. Мы идём своим путём, и это залог успеха
31 марта 2024 08:02

Гайдукевич: делегаты ВНС – это лучшие, профессионалы своего дела. Мы идём своим путём, и это залог успеха

Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры»
31 марта 2024 07:34

Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры»

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!
30 марта 2024 17:04

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!

Пустовой: Зеленский посылает женщин погибать в окопах, а наш Первый – белорусок в космос!
30 марта 2024 16:48

Пустовой: Зеленский посылает женщин погибать в окопах, а наш Первый – белорусок в космос!

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста
30 марта 2024 16:45

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста

«НАТО – фашисты!» Когда гегемон допустил ошибку – специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Сербии
30 марта 2024 16:44

«НАТО – фашисты!» Когда гегемон допустил ошибку – специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Сербии

Зачем Прибалтика ввязалась в военные игры и что нового известно о теракте в Крокусе? Анонс «Недели»
30 марта 2024 16:43

Зачем Прибалтика ввязалась в военные игры и что нового известно о теракте в Крокусе? Анонс «Недели»

Новые квартиры и предприятия в Скиделе – узнали, как развивается город-спутник
30 марта 2024 16:39

Новые квартиры и предприятия в Скиделе – узнали, как развивается город-спутник