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В 120-й зенитной ракетной бригаде состоялся ритуал принятия Военной присяги военнообязанными

31 марта 2024 13:46
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Служить и защищать. В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил, которая продолжается в Беларуси, подразделения 120-й зенитной ракетной бригады пополнились бойцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне военнообязанные, призванные из запаса, принесли присягу.

В 120-й зенитной ракетной бригаде состоялся ритуал принятия Военной присяги военнообязанными-1

Белорусы хорошо осведомлены о ситуации, складывающейся у наших рубежей и существующих угрозах, а потому слова клятвы произносят без колебаний. Свою роль в обеспечении безопасности государства военнослужащие полностью осознают.

В 120-й зенитной ракетной бригаде состоялся ритуал принятия Военной присяги военнообязанными-4

Максим Букин, военнообязанный:
Мой руководитель, заведующая, принесла повестку, сказала, что меня призывают. Уже слышал об этом, по новостям везде говорили, что призывают, поэтому к этому я отнесся нормально, спокойно. Сегодня принимал присягу. Здесь будут учения, и уезжаем на полигон. Это очень важно. Каждый должен защищать свою страну, особенно мужчины. Семью свою, родственников.

В 120-й зенитной ракетной бригаде состоялся ритуал принятия Военной присяги военнообязанными-7

Эдуард Жмакин, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси по идеологической работе:
Личный состав настроен положительно к выполнению данных задач. Также призывается большое количество военнообязанных, которые в свою очередь показывают положительный настрой на данное мероприятие. Сегодня были приведены очередные военнослужащие к военной присяге. Надеюсь, что со своими задачами они справятся с высоким качеством.

В 120-й зенитной ракетной бригаде состоялся ритуал принятия Военной присяги военнообязанными-10

Призванным из запаса военнослужащим предстоит восстановить в памяти навыки по военно-учетным специальностям. 120-я зенитная ракетная бригада приводится в готовность к выполнению задач по предназначению. Очередные подразделения выдвинулись в районы проведения практических действий. Марш совершают десятки единиц техники, в том числе комплексы «Бук». Сопровождают колонны сотрудники военной инспекции.

# Армия Беларуси # общество # Эдуард Жмакин

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