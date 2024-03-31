В 120-й зенитной ракетной бригаде состоялся ритуал принятия Военной присяги военнообязанными

Служить и защищать. В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил, которая продолжается в Беларуси, подразделения 120-й зенитной ракетной бригады пополнились бойцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне военнообязанные, призванные из запаса, принесли присягу.

Белорусы хорошо осведомлены о ситуации, складывающейся у наших рубежей и существующих угрозах, а потому слова клятвы произносят без колебаний. Свою роль в обеспечении безопасности государства военнослужащие полностью осознают.

Максим Букин, военнообязанный:

Мой руководитель, заведующая, принесла повестку, сказала, что меня призывают. Уже слышал об этом, по новостям везде говорили, что призывают, поэтому к этому я отнесся нормально, спокойно. Сегодня принимал присягу. Здесь будут учения, и уезжаем на полигон. Это очень важно. Каждый должен защищать свою страну, особенно мужчины. Семью свою, родственников.

Эдуард Жмакин, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси по идеологической работе:

Личный состав настроен положительно к выполнению данных задач. Также призывается большое количество военнообязанных, которые в свою очередь показывают положительный настрой на данное мероприятие. Сегодня были приведены очередные военнослужащие к военной присяге. Надеюсь, что со своими задачами они справятся с высоким качеством.