Виктор Ананич: очень многое у нас в регионах сделано, но есть ещё над чем поработать!

В гостях проекта «Сенат» член Совета Республики, председатель правления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», заслуженный экономист Республики Беларусь Виктор Ананич. «В парламент должны идти подготовленные люди. И подготовленные не только дипломами»

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Для меня личная работа в парламенте – это, как я выражаюсь, ответственная обязанность. Ответственная, потому что я ответственен перед теми людьми, кто мне доверил эту работу. Обязанность, потому что я обязан выполнять их наказы для того, чтобы население Республики Беларусь жило лучше. Для того чтобы страна наша жила в целом хорошо и лучше. Безусловно, 2020 год наложил большой отпечаток, и все те события, которые происходили после 2020 года. Безусловно, в этих условиях нужно было принимать очень быстрые решения, но это не говорит о том, что они должны были быть некачественными. Поэтому законодатели принимали решения быстро, но вчитываясь, чтобы эти законы работали, чтобы функции выполняли те органы, для кого эти законы были предназначены и на кого нацелены. Вы знаете, какой объем законов. Более 364 законов было принято парламентариями седьмого созыва. Конституция Республики Беларусь получила очень широкое всенародное обсуждение. Кроме Конституции, законы и кодексы, касающиеся банковской системы непосредственно, трудового законодательства и ряда других. Парламентариям нужно было вникать в каждый законодательный акт вдумчиво и голосовать не просто так, поднимая руку, а понимая, что этот закон правильный, что он нужный. Я считаю, что в парламент должны идти подготовленные люди. И подготовленные не только дипломами, а должен быть в целом образовательный уровень очень высокий. В том числе и жизненный опыт должен быть. «Наталья Ивановна – это вообще пример того, как нужно работать с населением»

Виктор Ананич:

С какими вопросами приходили на прием люди? Это в основном вопросы, не носящие личный характер. Это вопросы развития регионов, где они проживают. И вы понимаете, я получил огромное удовольствие, что многие вопросы мне удалось решить. Если говорить о приемах в крупных городах, областных, или вообще я практиковал проведение видеоприемов и телефонных линий, звонили со всей страны. Так вот, крупные города – это в основном вопросы, носящие личный характер. О чем это говорит? Это говорит о том, что нам еще есть над чем работать по сближению уровня жизни на селе и в крупных городах. Это большая работа на будущее. Хотя очень многое у нас в регионах сделано, но есть еще над чем поработать. Никита Рачиловский, СТВ:

Я с вами полностью согласен. Неоднократно члены Молодежного парламента присутствовали на личных приемах граждан председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой и видели, какие отличия есть между регионами, крупными городами. Виктор Ананич:

Наталья Ивановна – это вообще пример того, как нужно работать с населением. Приходишь домой, и супруга говорит: ну, я бы, наверное, так не смогла. Как женщина может вот таким образом работать и вообще за время большой государственной службы не потерять, самое главное, человеческие качества? Внимательно выслушивать людей. И мы, конечно же, не можем работать хуже. Льготные кредиты для молодежи – какие результаты дает программа?

Никита Рачиловский:

В«Беларусбанке» можно оформить кредит на отечественные товары со ставкой 4 %. Это, конечно же, большое подспорье для молодых граждан, семей. А скажите, пожалуйста, какие еще продукты может предложить «Беларусбанк» для наших граждан и, конечно же, в первую очередь для молодежи? Виктор Ананич:

Очень хороший отклик мы получили от населения. Какие цели преследовались? Безусловно, в Год качества это улучшение качества жизни наших людей через возможность приобрести по более низкой ставке через кредит данные товары. Ну и, безусловно, здесь и реализация. Такая статистика у меня тоже есть, я ее постоянно анализирую. В основном мебель, холодильники, стиральные машины, керамическая плитка и другие товары, велосипеды. Все, что производится в Республике Беларусь, ведь это помощь и экономике.