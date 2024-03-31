Виктор Ананич: очень многое у нас в регионах сделано, но есть ещё над чем поработать!

В гостях проекта «Сенат» член Совета Республики, председатель правления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», заслуженный экономист Республики Беларусь Виктор Ананич.
В гостях проекта «Сенат» член Совета Республики, председатель правления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», заслуженный экономист Республики Беларусь Виктор Ананич.
Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Для меня личная работа в парламенте – это, как я выражаюсь, ответственная обязанность. Ответственная, потому что я ответственен перед теми людьми, кто мне доверил эту работу. Обязанность, потому что я обязан выполнять их наказы для того, чтобы население Республики Беларусь жило лучше. Для того чтобы страна наша жила в целом хорошо и лучше. Безусловно, 2020 год наложил большой отпечаток, и все те события, которые происходили после 2020 года.
Безусловно, в этих условиях нужно было принимать очень быстрые решения, но это не говорит о том, что они должны были быть некачественными. Поэтому законодатели принимали решения быстро, но вчитываясь, чтобы эти законы работали, чтобы функции выполняли те органы, для кого эти законы были предназначены и на кого нацелены. Вы знаете, какой объем законов. Более 364 законов было принято парламентариями седьмого созыва. Конституция Республики Беларусь получила очень широкое всенародное обсуждение.
Кроме Конституции, законы и кодексы, касающиеся банковской системы непосредственно, трудового законодательства и ряда других. Парламентариям нужно было вникать в каждый законодательный акт вдумчиво и голосовать не просто так, поднимая руку, а понимая, что этот закон правильный, что он нужный. Я считаю, что в парламент должны идти подготовленные люди. И подготовленные не только дипломами, а должен быть в целом образовательный уровень очень высокий. В том числе и жизненный опыт должен быть.
Виктор Ананич:
С какими вопросами приходили на прием люди? Это в основном вопросы, не носящие личный характер. Это вопросы развития регионов, где они проживают. И вы понимаете, я получил огромное удовольствие, что многие вопросы мне удалось решить. Если говорить о приемах в крупных городах, областных, или вообще я практиковал проведение видеоприемов и телефонных линий, звонили со всей страны. Так вот, крупные города – это в основном вопросы, носящие личный характер. О чем это говорит? Это говорит о том, что нам еще есть над чем работать по сближению уровня жизни на селе и в крупных городах. Это большая работа на будущее. Хотя очень многое у нас в регионах сделано, но есть еще над чем поработать.
Никита Рачиловский, СТВ:
Я с вами полностью согласен. Неоднократно члены Молодежного парламента присутствовали на личных приемах граждан председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой и видели, какие отличия есть между регионами, крупными городами.
Виктор Ананич:
Наталья Ивановна – это вообще пример того, как нужно работать с населением. Приходишь домой, и супруга говорит: ну, я бы, наверное, так не смогла. Как женщина может вот таким образом работать и вообще за время большой государственной службы не потерять, самое главное, человеческие качества? Внимательно выслушивать людей. И мы, конечно же, не можем работать хуже.
Никита Рачиловский:
В«Беларусбанке» можно оформить кредит на отечественные товары со ставкой 4 %. Это, конечно же, большое подспорье для молодых граждан, семей. А скажите, пожалуйста, какие еще продукты может предложить «Беларусбанк» для наших граждан и, конечно же, в первую очередь для молодежи?
Виктор Ананич:
Очень хороший отклик мы получили от населения. Какие цели преследовались? Безусловно, в Год качества это улучшение качества жизни наших людей через возможность приобрести по более низкой ставке через кредит данные товары. Ну и, безусловно, здесь и реализация. Такая статистика у меня тоже есть, я ее постоянно анализирую. В основном мебель, холодильники, стиральные машины, керамическая плитка и другие товары, велосипеды. Все, что производится в Республике Беларусь, ведь это помощь и экономике.
И на сегодня, за неполных три месяца, около 100 миллионов рублей уже выдано кредитов на эти цели. Поэтому мы действительно попали в Год качества в тот продукт, который нужен был населению страны, а больше всего – молодежи.
Что касается следующих возможных каких-то новшеств, сейчас подписан Указ Президента 631-й, который в июне в силу вступает. Расширены возможности круга молодежи, которая имеет право воспользоваться кредитом. Это достаточно хороший кредит, 25 % от ставки рефинансирования – чуть более 2 % ставка. Расширен круг, раньше только могли молодые специалисты, сейчас молодежь села.
Молодежь, которая после учебы ушла в армию по контракту. То есть расширен круг людей, молодежи, кто может брать по таким хорошим ставкам те товары, которые им необходимы для жизни. Кроме того, к 1 апреля мы еще один продукт с нашими предприятиями-партнерами делать будем кредитный с грейс-периодом. Он тоже на любимые товары.
Самое важное для молодежи – это, конечно же, свое жилье. Строительство, покупка своего жилья. И мы пошли на то, что снизили процентную ставку для тех людей, для той молодежи, которая нуждается в этом, стоит в очереди. Поэтому я считаю, что достаточно серьезно мы подходим к таким вопросам, чтобы оказать поддержку и помощь в первую очередь молодежи.