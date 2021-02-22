Gulfood: какая белорусская продукция представлена на выставке в Дубае?

Новости Беларуси. Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей в мире ежегодной выставке продуктов питания и напитков Gulfood в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей в мире ежегодной выставке продуктов питания и напитков Gulfood в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стенды 25 наших компаний рекламируют все, что может заинтересовать изысканного потребителя: мясную и молочную продукцию, деликатесы из мяса птицы и яиц, кондитерские изделия и бакалею. Каждый продукт имеет сертификат «Халяль».
Для привлечения посетителей избран слоган «Беларусь – вкус природы». Он остается неизменным вот уже шестой год.
Именно столько времени прошло с начала освоения рынка стран Персидского залива отечественными компаниями.
Все, что происходит у белорусского стенда, можно наблюдать через онлайн-платформу – это своеобразное виртуальное зеркало экспозиции. Всего в дубайской выставке участвуют 5000 компаний из 85 стран.