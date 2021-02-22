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Стартует профилактическая акция ГАИ: проверят своевременность прохождения техосмотра

22 февраля 2021 06:15
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Новости Беларуси. Своевременность прохождения техосмотра – 22 февраля этому особое внимание начнет уделять столичная Госавтоинспекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартует профилактическая акция ГАИ: проверят своевременность прохождения техосмотра-1

До конца недели объявлена профилактическая акция ГАИ. Водители, у которых техническое состояние машин не подтверждено соответствующим сертификатом, могут получить либо предупреждение, либо штраф. Его размер, если нарушение выявлено повторно, может достигать 145 рублей.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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