Стартует профилактическая акция ГАИ: проверят своевременность прохождения техосмотра

Новости Беларуси. Своевременность прохождения техосмотра – 22 февраля этому особое внимание начнет уделять столичная Госавтоинспекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца недели объявлена профилактическая акция ГАИ. Водители, у которых техническое состояние машин не подтверждено соответствующим сертификатом, могут получить либо предупреждение, либо штраф. Его размер, если нарушение выявлено повторно, может достигать 145 рублей.