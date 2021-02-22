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«Объект, который требует внимания». Новый корпус Брестской детской областной больницы планируют ввести в строй осенью

22 февраля 2021 06:36
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Новости Беларуси. Строительство нового корпуса детской областной больницы в Бресте завершат уже предстоящей осенью. Здание решит вопрос нехватки помещений, а также позволит улучшить уровень диагностики заболеваний у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Объект, который требует внимания». Новый корпус Брестской детской областной больницы планируют ввести в строй осенью-1

Самую большую площадь первого этажа отведут под реанимационное отделение. Там же создадут уникальную систему для транспортировки детей в тяжелом состоянии. Выше расположатся отделения для самых маленьких пациентов – новорожденных, недоношенных и детей до года.

«Объект, который требует внимания». Новый корпус Брестской детской областной больницы планируют ввести в строй осенью-4

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Это действительно тот объект, который требует внимания. Фактически заканчиваются строительно-монтажные работы, и мы планируем к ноябрю один из корпусов, абсолютно новых, ввести. Кроме того, еще сделать ряд работ по детской областной больнице, которые требуют уже времени – это утепление корпуса, это ремонт палат. Детям нужна самая высококвалифицированная помощь.

Параллельно со строительством идет комплектация детской областной больницы высокотехнологичным оборудованием.

# Строительство # общество # Юрий Шулейко # Фотофакт

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