«Объект, который требует внимания». Новый корпус Брестской детской областной больницы планируют ввести в строй осенью

Новости Беларуси. Строительство нового корпуса детской областной больницы в Бресте завершат уже предстоящей осенью. Здание решит вопрос нехватки помещений, а также позволит улучшить уровень диагностики заболеваний у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую большую площадь первого этажа отведут под реанимационное отделение. Там же создадут уникальную систему для транспортировки детей в тяжелом состоянии. Выше расположатся отделения для самых маленьких пациентов – новорожденных, недоношенных и детей до года.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Это действительно тот объект, который требует внимания. Фактически заканчиваются строительно-монтажные работы, и мы планируем к ноябрю один из корпусов, абсолютно новых, ввести. Кроме того, еще сделать ряд работ по детской областной больнице, которые требуют уже времени – это утепление корпуса, это ремонт палат. Детям нужна самая высококвалифицированная помощь.

Параллельно со строительством идет комплектация детской областной больницы высокотехнологичным оборудованием.