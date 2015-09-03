Выставка-ярмарка достижений академической науки открылась в Минске

Новости Беларуси. От нанотехнологий до передовых разработок. В столице открылась выставка-ярмарка достижений академической науки. Машины, экспериментальные модели, опытные образцы и медицинские технологии. На одной площадке удалось собрать более полутысячи проектов. Это лишь небольшая часть результатов работы Академии наук.

Главная цель – продвижение достижений и привлечение потенциальных заказчиков.

Планируют, что по итогам будут заключены конкретные договоры и контракты. Форум уже посетила правительственная делегация, депутаты, представители Министерств и ведомств, а также руководители промышленных предприятий. Свою работу выставка продолжит и 4 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Средства, направляемые на науку, не просто затрачиваются на содержание ученых и научных учреждений. Все средства, направляемые на науку, имеют очень высокую результативность. Самая низкая окупаемость – это 3-5 рублей на рубль затрат. И дальше – и 10, и 15, и 20, и выше. Бюджетные средства, чтобы тоже было понятно, это небольшая часть инвестиций в Академию наук. Это только пятая часть от общего оборота и общих потребностей Академии наук. Все остальное Академия наук призвана и должна заработать.