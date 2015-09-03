Видео: монах из Шаолиня прошел по воде 125 метров

Новости Китая. Ши Лилянь передвигался по плававшим на поверхности водоема фанерным дощечкам. Не упасть мужчине удается благодаря специальной технике, на изучение которой ушло несколько лет.



Опыты Ши Лилянь начал еще 8 лет назад – тогда он прошел по воде всего 18 метров. С тех пор монах каждый год бьет собственный рекорд. В прошлом году он пробежал по воде 120 метров. Улучшить результат удалось лишь с третьей попытки.

«Главное – работать над собой и все получится», – говорит Ши.

Этот прием получил название «полет над водой» и входит в набор умений мастера кун-фу. Несложно догадаться, что Ши Лилянь является рекордсменом мира в этом занятии. В следующем году монах храма Южный Шаолинь рассчитывает усовершенствовать свой навык еще на 30 метров.