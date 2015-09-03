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Видео: монах из Шаолиня прошел по воде 125 метров

03 сентября 2015 13:04
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Новости Китая. Ши Лилянь передвигался по плававшим на поверхности водоема фанерным дощечкам. Не упасть мужчине удается благодаря специальной технике, на изучение которой ушло несколько лет.

Опыты Ши Лилянь начал еще 8 лет назад – тогда он прошел по воде всего 18 метров. С тех пор монах каждый год бьет собственный рекорд. В прошлом году он пробежал по воде 120 метров. Улучшить результат удалось лишь с третьей попытки.

«Главное – работать над собой и все получится», – говорит Ши.

Этот прием получил название «полет над водой» и входит в набор умений мастера кун-фу. Несложно догадаться, что Ши Лилянь является рекордсменом мира в этом занятии. В следующем году монах храма Южный Шаолинь рассчитывает усовершенствовать свой навык еще на 30 метров. 

# общество # Книга рекордов Гиннесса

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