В минском дворе на улице Одоевского с аморальным поведением и невнимательными родителями борются с помощью специальных табличек

Новости Беларуси. Впервые в минском дворе на Одоевского появилась табличка с четкими инструкциями, что такое хорошо, а что такое плохо! Здесь же указано, куда обращаться, если на детской площадке объявился нарушитель.

Часы ожидания ради ценного «улова». В охоте на недобросовестных горожан – все как на рыбалке. Правда, «невод» в этот раз съемочная группа СТВ закинула не в речку, а в злачное место неподалеку от благоустроенной детской площадки. Вопреки всем писаным правилам о запрете на распитие спиртного и неписаным, но уже хорошего тона, правонарушение налицо. Но в этом неизвестные признаются позже.

В итоге после долгого общения мужчины все-таки признают: действительно употребляли.

А чтобы детская площадка не превратилась в уличный паб, с заботой о самых маленьких коммунальные службы развернули целый пилотный проект. По улице Одоевского на нескольких детских площадках установили информационные щиты, где черным по белому: запрет на распитие спиртных напитков, выгул собак и курение.

Вкупе с запретами на аморальное поведение в общественном месте – и такое предупреждение: «В случае нахождения на площадке детей до 7 лет без присмотра взрослых просьба сообщить в милицию».

К счастью, за все время нашего подпольного дежурства ни одного малыша без присмотра на площадке не оказалось. Но злой случай играет плохую шутку, признаются молодые мамы, и даже с теми, кто старше семи.

Карина Юровская-Панкова, мама:

Родители не смотрят за детьми. Такие подростки, как, допустим, в 7-10 лет, катаются на качелях очень высоко, они падают. Вчера был такой случай, что мальчик упал спиной прямо на землю.

В столичной милиции пояснили: оставлять ребенка без присмотра действительно опасно, но в любом возрасте. В свою очередь коммунальные службы признаются: такая акция не что иное, как профилактика детского травматизма.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы решили обратить внимание и родителей на их обязанности по досмотру своих детей, по правильности эксплуатации детского оборудования. В этом году в Москве делали «Минский дворик». И вот так висят такие таблицы, где есть отработанный механизм сообщений, что на площадке находятся маленькие дети, в отделы участковых инспекторов, милиции.

Дети – под присмотром, правонарушители – в поле зрения правоохранителей, а, значит, эксперимент удался, хотя бы на местном уровне. В скором времени подобные информационные таблички планируют установить в каждом столичном дворе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.