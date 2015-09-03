Прямой эфир

Лучших журналистов Минской области наградили в столице. В числе победителей – представители программы «Минщина»

03 сентября 2015 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области наградили лучших представителей пера и микрофона. В числе победителей областного соревнования среди  средств массовой информации и представители информационной программы «Минщина» Сергей Манько и Татьяна Криштофович.

Всего наградили десятки журналистов региональных газет, телевизионных и радиостанций Минской области. Торжественная церемония стала поводом для дискуссии о перспективах развития литературы и журналистики. И региональные новости в рейтинге зрительских симпатий традиционно занимают высокие позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Манько, ведущий телеканала СТВ:
За гэтай узнагародай хаваецца вялікая каманда прафесіяналаў, карэспандэнтаў, рэжісёраў, тэлеаператараў, якія кожны дзень імкнуцца выязджаць у розныя куточкі Міншчыны, каб першымі даведацца пра жыццё звычайных людзей, якія жывуць у цэнтральным рэгіёне, і першымі расказаць аб гэтым у эфіры нашага тэлеканала кожны дзень.  

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Средства массовой информации, действительно, зеркало жизни, зеркало жизни страны, регионов. Сегодня средства массовой информации Минской области работают интересно, творчески, развиваются.

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси # Владимир Матусевич # Сергей Манько

Другие новости рубрики

Все новости
В минском дворе на улице Одоевского с аморальным поведением и невнимательными родителями борются с помощью специальных табличек
02 сентября 2015 18:01

В минском дворе на улице Одоевского с аморальным поведением и невнимательными родителями борются с помощью специальных табличек

2 сентября в Брестскую и Могилевскую области отправились два десятка автобусов для учеников из сельской местности
02 сентября 2015 16:34

2 сентября в Брестскую и Могилевскую области отправились два десятка автобусов для учеников из сельской местности

Республиканские соревнования сотрудников патрульно-постовой службы милиции и ОМОНа проходят в «Раубичах»
02 сентября 2015 14:14

Республиканские соревнования сотрудников патрульно-постовой службы милиции и ОМОНа проходят в «Раубичах»