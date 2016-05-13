Выставка «СМИ в Беларуси»: о посещаемости сайта СТВ, о соцсетях ведущих и о самой веселой программе

Новости Беларуси. Умение удивить. В Минске продолжает работу международная выставка «СМИ в Беларуси». В форуме участвуют национальные телеканалы, информационные агентства и ведущие издания.

13 мая на стенде СТВ презентовали виртуальную составляющую телеканала. Ежедневно на нашем сайте можно в режиме онлайн следить за новостями, возвращаться к сюжетам и принимать участие в интерактивных конкурсах. К тому же ведущие СТВ активные пользователи социальных сетей, и с помощью их аккаунтов можно заглянуть в телезакулисье.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Что интереснее всего всегда зрителям? Это телевизионная кухня, то, что происходит за кадром. Как живут в повседневной жизни те же самые телеведущие, какие-то публичные люди. Приоткрывая вот эту завесу тайны в своих социальных сетях, я думаю, что мы привлекаем телезрителей к нашему телевизионному творчеству, к нашей основной любимой работе.

Надежда Рекуть, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Наш сайт постоянно обновляется, мы всегда в режиме реального времени выкладываем все программы, которые выходят в эфире телеканала СТВ. Посещаемость сайта постоянно растет. Вот на 9 мая у нас была прекрасная посещаемость – 140 тысяч просмотров. Это очень хорошие цифры.

Также сегодня прошла презентация телеканала «РТР-Беларусь» и проекта «Международная лига КВН». Зрителей своими шутками развлекали самые веселые и находчивые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Мартыненко, ведущий проекта «Международная лига КВН»:

У нас лига, в первую очередь, телевизионная, но потом идет слово «международная». К нам приезжают из Великобритании. Есть команда из Лондона, есть команда из Хабаровска. Мне кажется, что это еще дальше, чем Лондон. Ждем, когда подключится уже Южная Америка и Африка, потому что это уже неприлично. Как так: все континенты играют, а их нет. Все у нас. И это очень здорово, очень круто знать, что многие команды, которые сейчас играют в высшей лиге, поиграли у нас в Минске.