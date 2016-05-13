Беларусь участвует в международном проекте по усилению мер безопасности на складах легкого и стрелкового оружия

Новости Беларуси. Для укрепления стабильности в Центральной и Восточной Европе. В Беларуси реализуется международный проект по усилению мер безопасности на складах легкого и стрелкового оружия. Для снижения рисков его распространения уже в семи воинских частях установлены современные системы сигнализации, заменено ограждение. На очереди ещё более 10 объектов. Специально для них разработано и программное обеспечение, которое будет вести автоматизированный учёт боеприпасов. Также за средства Евросоюза приобретено оборудование, которое позволяет утилизировать оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Робин Моссинкофф, начальник отдела поддержки работы форума по сотрудничеству в области безопасности Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ:

Я считаю, что Республика Беларусь является хорошим примером того, как нужно сотрудничать в рамках организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Республика взаимодействует с 56 странами. Я уверен, что Беларусь сможет не только показать, но и обучить оставшиеся страны, как нужно правильно действовать по программе утилизации оружия.