Новости Беларуси. Охрана здоровья матери и ребенка в Беларуси вновь получила высокую международную оценку. На сей раз от Швеции. Престижной награды удостоилась акушерка Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя».

Отмечу, что это награда учреждена в рамках глобальной информационной кампании, которая инициирована Министерством иностранных дел Швеции. Ее цель – увеличить количество акушерок во всем мире и привлечь внимание к их важной роли в улучшении здоровья матери и ребенка.

К слову, в этом плане нашей стране есть чем гордится. Показатель младенческой смертности в Беларуси – один из самых низких. Республика занимает третье место мирового рейтинга наряду с Великобританией, Швейцарией, Францией, Испанией и Бельгией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Республике Беларусь:

Мы знаем, что в Беларуси есть прекрасные специалисты в этой области. Я знаю, что смертность матерей очень низкая в Беларуси. Когда у меня была возможность участвовать в этом, я сразу согласился.

Марина Ханцевич, акушерка Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Я уже 16 лет здесь акушеркой работаю. Да, много поменялось, много нового. Мы очень стараемся, я думаю, результаты сами за себя говорят. Улучшились условия. Мамы в восторге от пребывания в нашем центре. И деткам у нас тоже очень комфортно.