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Медиафорум «Партнерство во имя будущего»: участники обсуждали обеспечение информационной безопасности

13 мая 2016 13:30
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Новости Беларуси. Вопрос обеспечения совместной информационной безопасности стал одним из ключевых на встрече участников медиафорума «Партнерство во имя будущего». При этом журналистике здесь отводиться определяющая роль.

Создание совместного медиаконтента должно свести к минимуму влияние внешних факторов,  считают эксперты. Беларусь и Россия в этом направлении делают шаги первыми.

Напомню, накануне  подписан документ об общем информационном пространстве Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Реагировать адекватно, по-государственному, на проявление экстремизма, на призывы к терроризму, сегодня  не только у Беларуси есть понимание, что это надо делать. Сегодня этим озабочены все страны. И, конечно, если объединяются усилия, то эта работа будет вестись более эффективно.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Интеграция усилий белорусских и российских коллег, равно как и других коллег СНГ, является главным залогом успеха в деле производства конкурентоспособной продукции.

# общество # Медиафорум # Лилия Ананич # Алексей Волин

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