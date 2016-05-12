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Выставка «СМИ в Беларуси»: каждый мог совершить виртуальное путешествие по Минску с проектом «Минск и минчане»

12 мая 2016 13:49
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Новости Беларуси. Минск в эти дни приобрел статус центра медиапространства. В столице продолжает работу выставка «СМИ в Беларуси». Она собрала ведущие средства массовой информации из более чем 20 стран мира. Традиционно участие принимает и наш телеканал.

Сегодня заряд позитива зрителям дарили ведущие программы «Утро. Студия Хорошего настроения». А кроме этого, каждый желающий мог совершить виртуальное путешествие по любимой столице вместе с проектом «Минск и минчане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Меженный, ведущий программы «Утро. Студия хорошего настроения» ЗАО «Столичное телевидение»:
На телеканале СТВ собрались те люди, с которыми хочется проводить время и проводить время позитивно с замечательным настроением, с хорошей компанией. Это как раз и есть «Студия хорошего настроения».

Ольга Бурлакова, ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» ЗАО «Столичное телевидение»:
Выставка СМИ – это прекрасная возможность встретиться с нашим любимым телезрителем, обменяться энергиями, эмоциями. И для телезрителей это прекрасная возможность прийти и посмотреть на ведущих.

# общество # СМИ Беларуси # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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