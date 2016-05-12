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В Минске открылась летняя школа журналистики

12 мая 2016 10:51
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Новости Беларуси. В Минске открылась летняя школа журналистики. Этот проект  традиционно проходит в рамках международного медиафорума, который  накануне стартовал в Беларуси.

В институте журналистики БГУ встретились начинающие свой творческий путь в профессию – студенты и мастера слова. В формате открытого диалога обсудили коллеги тенденции современного информационного пространства. А на мастер-классах ведущие белорусские и зарубежные журналисты делились собственной формулой успеха и опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.           

Александр Гуранов,  журналист, телеведущий (Россия):
Работал здесь в свое время. Люди очень профессиональные, люди очень приятные.

Юлия Крук, студент 5-го курса Института журналистики БГУ:
Неважно, ты начинающий журналист или журналист с большим опытом – всегда полезно вот это общение. Всегда много можно почерпнуть из общения с другими, своими же коллегами.

# общество # Летняя школа журналистики

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