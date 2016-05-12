Новости Беларуси. В Минске открылась летняя школа журналистики. Этот проект традиционно проходит в рамках международного медиафорума, который накануне стартовал в Беларуси.

В институте журналистики БГУ встретились начинающие свой творческий путь в профессию – студенты и мастера слова. В формате открытого диалога обсудили коллеги тенденции современного информационного пространства. А на мастер-классах ведущие белорусские и зарубежные журналисты делились собственной формулой успеха и опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гуранов, журналист, телеведущий (Россия):

Работал здесь в свое время. Люди очень профессиональные, люди очень приятные.

Юлия Крук, студент 5-го курса Института журналистики БГУ:

Неважно, ты начинающий журналист или журналист с большим опытом – всегда полезно вот это общение. Всегда много можно почерпнуть из общения с другими, своими же коллегами.