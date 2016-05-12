Одни сутки с участковым: поздравили ветерана, пригрозили осужденному за домашнее насилие, оштрафовали за распитие алкоголя на улице

В милицию, как и к журналистам, редко обращаются от хорошей жизни. А оперативная работа сотрудников правопорядка порой даже более захватывающая и опасная, нежели журналистика.

Корреспондент программы провела одни сутки с участковым инспектором милиции.

Рация на месте, пистолет заряжен, а взгляд коршуном впился в поставленную задачу – охрана правопорядка. Так называемый «развод инспекторов» – это финальный этап перед выходом участковых на дежурство. На повестке дня в Заводском районе столицы – соблазнившиеся зелёным змеем минчане.

Виталий Семенцов, заместитель начальника Заводского РУВД г. Минска:

Особую тревогу у нас вызывают пьянство и алкоголизация нашего района. Поэтому основная приоритетная задача для инспекторов милиции – это работа с теми лицами, допускающими употребление спиртных напитков, наркотических, психотропных веществ, которые состоят у нас на профилактических учётах. Именно корректирующая работа этой категории граждан.

Для старшего инспектора Эдуарда Демьянова смена началась приятно – с цветов, красивой девушки и дедушки. Вместе с напарницей Викторией, участковый Демьянов спешит поздравить местного ветерана с Днём Победы.

Слабые теперь глаза Ивана Григорьевича за 90 лет повидали многое: и ужасы войны, и благодать мирного времени. Всё ещё стойкий солдат держит выправку, на старость не жалуется, и авторитетно заявляет, что безопасностью района доволен.

Иван Васильев, ветеран Великой Отечественной войны:

Я бы сказал, что тут дела обстоят неплохо. Хоть нечасто видишь милицию. Под вечер человека 2-3 где-то проходят, и всегда милиция на виду. Тут я ничего не могу сказать. Всё в порядке.

Как говорят в Англии, жизнь, увы, не цветущая клумба роз. Закончив с поздравлениями, инспектор Демьянов направляется в семью, история которой вполне могла бы стать сюжетом программы «Добро пожаловаться».

Рассеянного мужчину в тельняшке сгубило пьянство. Олег Апарович так и не смог реализовать мужских амбиций. К 35-годам у минчанина ни денег, ни работы, ни полноценной семьи. От того и пьёт. А частенько и бьёт собственного отца.

Пожилой Станислав Филиппович в извращённой трактовке знаком с восклицанием Тараса Бульбы «Я тебя породил, я тебя и убью!» В этой семье сын грозился убить отца, за что и был осуждён по статье 186 уголовного одекса, не считая многих административных правонарушений. Безработный детина частенько дебоширит, а однажды буквально ножом покалечил руку, которая его вскормила.

Станислав Апарович:

Во-первых, не делает ничего и не делал. Как жена умерла, третий год, тоже не делал. Так что он хочет: на батьковой пенсии сидеть?! А начинаю говорить, тогда начинает в драку кидаться. Короче говоря, такие вот справы.

Жертвам домашнего насилия полезно знать, что агрессивного родственника, в рамках защитного предписания, можно выселить из дома, на период до месяца. После нескольких обращений потерпевшего в милицию, нарушитель ставится на учёт, а далее ему грозит временное выселение, либо отпуск в ЛТП. Как в случае с нашим антигероем.

Эдуард Демьянов, старший участковый инспектор городского отдела милиции №3 Заводского РУВД г. Минска:

Если он ещё раз в течение года будет привлечён к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, т.е. повторно будет медкомиссия в отношение него, он будет, вероятнее всего, признан нуждающимся в лечении от алкоголизма в условиях ЛТП, после чего судом направлен в ЛТП. Срок – до 12 месяцев.

В погожий и душистый майский день, верхом блаженства становится ленивая сиеста на природе. Благо, просторы Минска полны зелёных зон. Одна из них – улица Уборевича. Здесь всегда можно приятно отдохнуть, а вот распивать алкоголь нельзя. Как и в любых общественных местах. Об этом правиле, похоже, забыли две молодые мамы, потягивая на лавочке пиво. А значит, им предстоит встреча с инспектором Демьяновым.

Этим дамам повезло: на первый раз их простили. Чего не скажешь о следующей компании подогретых весной и спиртом молодых людей.

Этиловое раскаяние, увы, не спасёт Виталия от ответственности. За распитие спиртного в общественных местах, по закону, положен штраф в размере от 2 до 15 базовых величин.

По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году в Республике зарегистрировано почти 97 тысяч преступлений. Как минимум треть из них совершены в алкогольном или наркотическом угаре. А значит, работы инспектору Демьянову и его коллегам хватит ещё очень надолго.