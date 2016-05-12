Не дай нам Бог увидеть белорусский бизнес, бессмысленный и беспощадный. В том, что он именно такой, на своем личном опыте убедилась героиня следующего сюжета.

Минчанка и подумать не могла, чем обернется для нее заказ стройматериалов у посредника.

Вот уж точно говорят, любой обман держится на честном слове. Минчанка Анастасия и представить себе не могла, чем обернется для нее заказ стройматериалов у посредников.

Анастасия Шляхтицева:

Я в феврале месяце через Интернет обратилась к индивидуальному предпринимателю ИП Крайко заказать у него для строительства дачи газосиликатные блоки производства «Забудова». С ним были телефонные переговоры, после переговоров нас условия договора устроили, цена хорошая, поставка должна была быть 17 марта.

По электронной почте бизнесмен отправил минчанке договор с печатью и счет-фактуру, которую та оплатила в 100% размере. И, тем самым, совершила роковую ошибку. До 17 марта Анастасия поставщика не беспокоила, полагаясь на порядочность вышеупомянутого. Ведь ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата.

Анастасия Шляхтицева:

После 17 марта я начала названивать. Он говорил мне много причин: то завод не работал 2 недели, то директор в больнице. В первых числах апреля он перестал выходить на связь. Он не поднимал трубки, он не объяснял действия, почему так происходит. Я потом через Интернет нашла таких же пострадавших, которые от ИП Крайко не получили ничего.

Как оказалось позже, схема работы Вадима Васильевича Крайко четко отлажена. Вкусные цены, доверчивые клиенты, горячо желающие сэкономить, главное условие договора - 100% предоплата. А затем предприниматель исчезал с горизонта доверчивых граждан. Один из обманутых клиентов обратился в суд и выиграл его, однако решение суда ИП Крайко игнорирует.

Минчанин:

Суд вынес решение вернуть мне 23 млн. 650 тысяч плюс неустойка. В итоге получилось 39 млн. долга.

Телефоны молчат. Сайт липового предпринимателя не функционирует. На данный момент от деятельности индивидуального предпринимателя пострадали 15 человек. На общую сумму 700 млн. А знают ли о лжепоставщике в самой «Забудове»? Ведь именно громкое имя завода внушает доверие потенциальным клиентам.

Анастасия Шляхтицева:

Я лично дозвонилась до завода Забудова, начальнику снабжения и уточнила, есть ли у них такой контрагент по Крайко. Они сказали мне, что я не первая кто звонит и с ИП Крайко они не работают. Эта реклама - это фальш. Как он мог поставить блоки ниже цены производителя, тоже вопрос.

Пока факт надувательства не становился очевиден, подобными вопросами клиенты не задавались, с радостью принимая «выгодное» предложение.

Анжела Букина:

С мужем решили строить дом. Сказал, что у него со скидкой, что у него дешевле. И, правда, поддоны дешевле. К каждому поддону предлагается мешок клея в подарок.

Но, как не сложно догадаться, оплатив за стройматериалы 91 млн., Анжела с мужем не увидели ни самих блоков, ни те самые мешки клея в подарок. А между тем, если лицо приняло на себя обязательство по выполнению работы или оказанию услуги за денежное вознаграждение и заранее не собиралось исполнять его, указанные действия свидетельствуют о мошенничестве.

Дмитрий Никитенко, адвокат:

Для возбуждения уголовного дела необходимо направить заявление непосредственно в правоохранительные органы: это в РОВД, или в прокуратуру, или в следственный комитет. Можно подавать несколько раз на возбуждение уголовного дела и в различные органы.

Необходимо знать, что в том случае, если в возбуждении уголовного дела вам отказали, вы имеете право обжаловать решение в прокуратуру, в суд или обратиться к начальнику Следственного комитета. Обратите внимание, если имеется отказной материал, в нем обязательно должна быть указана причина отказа. Что же по деятельности Вадима Васильевича Крайко, за фантастические обещания ему грозит вполне реально наказание.

Совет начинающему строителю: Забивание гвоздей не должно увеличивать количество больных пальцев! А приобретение стройматериалов оборачиваться огромными потерями. Для того чтобы сметная стоимость строительства не привела к несметным убыткам, не вносите предоплату и внимательно читайте договор. И помните: жадный платит дважды, а наивный - трижды.