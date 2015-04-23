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Выставка работ пенсионеров «Как хорошо на свете без войны» открылась в Минской областной библиотеке

23 апреля 2015 14:50
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Новости Беларуси. «Как хорошо на свете без войны». В Минской областной библиотеке открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства.

Их авторы люди пенсионного возраста. С начала года они создавали эксклюзивные вещи, посвященные теме Великой Отечественной войны.

После изделия представили на суд зрителей в районных центрах. Сегодня лучшие экспонаты демонстрируются в областной галерее. Каждый район подготовил свой особенный подарок ветеранам. Есть картины, сувениры, салфетки, скульптуры, изготовленные из соломки, дерева, ткани.

Экспозиция стала финалом долгосрочной акции «Серебряная нить». Марафон на Минщине стартовал в январе и посвящен 70-летию Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Выставки # Выставки в Минске

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