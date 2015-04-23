Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Республиканский благотворительный марафона БРСМ: цель - адресная помощь людям, которые без постороннего внимания не могут жить полноценно

Республиканский благотворительный марафона БРСМ: цель - адресная помощь людям, которые без постороннего внимания не могут жить полноценно

23 апреля 2015 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Все краски жизни для тебя». О старте республиканского благотворительного марафона БРСМ  объявлено 23 апреля в Минске.

Основа проекта — волонтерское движение. В нем принимают участие известные белорусские музыканты и исполнители, танцевальные коллективы. А так же более 1200 молодежных отрядов по всей стране. Основная цель — адресная помощь людям, которые без постороннего внимания не могут жить полноценно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон зародился в 2009 году. Впервые в Молодечно была оказана адресная материальная поддержка Лизе Мороз, которая теперь чувствует себя полноценным ребенком.

# общество # БРСМ

Другие новости рубрики

Все новости
«Письма Победителям» со всей Беларуси 23 апреля принимают в Минске
23 апреля 2015 11:27

«Письма Победителям» со всей Беларуси 23 апреля принимают в Минске

В Беларуси образовалась команда мам-черлидерш
23 апреля 2015 11:24

В Беларуси образовалась команда мам-черлидерш

На телеканале «Россия-Беларусь» стартует новое общественно-политическое ток-шоу «Что происходит»
23 апреля 2015 08:32

На телеканале «Россия-Беларусь» стартует новое общественно-политическое ток-шоу «Что происходит»