В Беларуси образовалась команда мам-черлидерш

Легкий яркий топ, удобные облегающие брюки, разноцветные помпоны, ну и конечно же - заряд бодрости и позитива. Без этого альбома, впрочем как и черлидер-партнёрши по команде, невозможно провести ни одного вечера. И так почти на протяжении года.

Единственная в Беларуси команда мам-черлидерш. Идея создания такого клуба пришла в голову главному тренеру и вдохновителю Светлане Акулич совершенно случайно.

Несмотря на то, что клуб, где тренируется самая необычная группа поддержки, тренирующихся чуть меньше года, достижениям его участниц можно только позавидовать.

Участницы клуба не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайших планах клуба мам-черлидеров - привлечь в команду пап, а также бабушек и дедушек. И, конечно же, идти дальше и покорять новые высоты.