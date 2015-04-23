«Письма Победителям» со всей Беларуси 23 апреля принимают в Минске

Новости Беларуси. Все «Письма Победителям» уже написаны. 23 апреля совместная акция СТВ и молодежных организаций страны выходит на новый этап.

Из семи тысяч посланий будет отобрано 70 лучших. Они примут участие в телемарафоне нашего телеканала, приуроченном к Дню Великой Победы. А позже, уже в качестве экспонатов, их передадут в Музей истории Великой Отечественной войны.

Накануне во всех областных центрах страны отбирали лучшие послания в треугольных конвертах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Мартынов, учащийся гимназии №3 Витебска:

Давно уже прозвучали победные залы. 70 лет наша земля не стонет от вражеских снарядов. Благодаря вам нам не пришлось видеть ужасы и страдания нашего народа.

Юлия Новикова, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Душа, конечно, трепещет. Потому что настолько теплые и очень трогательные слова молодежь пишет и своим прадедушкам, прабабушкам, которые ушли на фронт и не вернулись. И вместе с тем важно, что молодежь помнит их имена, она знает именно их героические поступки, и она гордится своим прошлым, своими родственниками. Именно тем, что страна выстояла в то сложное время и за то, что мы вместе победили.