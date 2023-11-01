Прямой эфир

Выставка, посвящённая Евфросинии Полоцкой, открылась в Национальном художественном музее

01 ноября 2023 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сила духа в каждом мазке кисти. В Национальном художественном музее открылась выставка «Святость земли белорусской». В 2023 году она посвящена Евфросинии Полоцкой. Без этого имени невозможно представить историю белорусской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка, посвящённая Евфросинии Полоцкой, открылась в Национальном художественном музее-1

Евфросиния занималась обширной просветительской деятельностью: переписывала книги, строила храмы, училища и школы. И даже сегодня исследователи продолжают изучать уникальное наследие, которое оставила нам небесная заступница. Личность просветительницы увлекает и современных художников.

Выставка, посвящённая Евфросинии Полоцкой, открылась в Национальном художественном музее-4

Удивительные портреты, пейзажи и натюрморты – все эти работы были написаны в ходе традиционного международного пленэра «Святыни земли белорусской». Участниками проекта стали не только наши мастера, но и живописцы России и Молдовы.

Выставка, посвящённая Евфросинии Полоцкой, открылась в Национальном художественном музее-7

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:
Художники пишут душой, пишут сердцем. Два дня мы посвятили экскурсии по Полоцку, очень такая насыщенная, с проникновением. Очень подробная экскурсия по монастырю, о житии матушки. Много изучали художники, много читали. Был у нас круглый стол, после этого они творили две недели.

Выставка, посвящённая Евфросинии Полоцкой, открылась в Национальном художественном музее-10

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Святость земли белорусской проявляется в людях прежде всего. И преподобная Евфросиния – один из наиболее ярких образов проявления святости. Святость проявляется и в храмах, которые здесь представлены, и в природе, которая освящается храмом, молитвой.

Выставка, посвящённая Евфросинии Полоцкой, открылась в Национальном художественном музее-13

Поделиться своим взглядом на личность небесной заступницы смогли и самые юные художники. В рамках пленэра в этом году прошел и республиканский конкурс детских работ. На камерной выставке представлено 30 самых ярких этюдов.

# Выставки в Минске # общество # Глеб Отчик # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Российский авиаперевозчик Red Wings с 18 ноября запускает прямые рейсы из Самары в Минск
01 ноября 2023 08:19

Российский авиаперевозчик Red Wings с 18 ноября запускает прямые рейсы из Самары в Минск

Совбез проверяет систему реагирования на акты терроризма – возможны перебои с транспортом
01 ноября 2023 07:57

Совбез проверяет систему реагирования на акты терроризма – возможны перебои с транспортом

Зимнее дизельное топливо теперь можно заправить на белорусских АЗС
01 ноября 2023 07:51

Зимнее дизельное топливо теперь можно заправить на белорусских АЗС