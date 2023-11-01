Выставка, посвящённая Евфросинии Полоцкой, открылась в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Сила духа в каждом мазке кисти. В Национальном художественном музее открылась выставка «Святость земли белорусской». В 2023 году она посвящена Евфросинии Полоцкой. Без этого имени невозможно представить историю белорусской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евфросиния занималась обширной просветительской деятельностью: переписывала книги, строила храмы, училища и школы. И даже сегодня исследователи продолжают изучать уникальное наследие, которое оставила нам небесная заступница. Личность просветительницы увлекает и современных художников.

Удивительные портреты, пейзажи и натюрморты – все эти работы были написаны в ходе традиционного международного пленэра «Святыни земли белорусской». Участниками проекта стали не только наши мастера, но и живописцы России и Молдовы.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Художники пишут душой, пишут сердцем. Два дня мы посвятили экскурсии по Полоцку, очень такая насыщенная, с проникновением. Очень подробная экскурсия по монастырю, о житии матушки. Много изучали художники, много читали. Был у нас круглый стол, после этого они творили две недели.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Святость земли белорусской проявляется в людях прежде всего. И преподобная Евфросиния – один из наиболее ярких образов проявления святости. Святость проявляется и в храмах, которые здесь представлены, и в природе, которая освящается храмом, молитвой.